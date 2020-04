Zároveň stále platí možnost odložit platbu významných místních poplatků – za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky a poplatku z pobytu. Plátci poplatku za povolení k vjezdu do lázeňského území mohou využít prodloužení platnosti již vydaného povolení, případně mohou žádat vrácení přeplatku, pokud by povolení trvale nevyužívali.

Nově schválená možnost odkladu nájemného se vztahuje na platby za měsíce březen, duben a květen. Odklad je možný až do 31. prosince 2020. „Za pozdní úhradu nebudou uplatňovány žádné sankce, penále, úroky z prodlení, smluvní pokuty a podobně. Podnikatelé si mohou o odklad plateb požádat do 1. června . Formulář je ke stažení na webu magistrátu města,“ uvedla Helena Kyselá, mluvčí magistrátu.

Rada města také revokovala své únorové rozhodnutí, kterým se u smluv s inflační doložkou zvedala výše nájemného u pozemků a nebytových prostor o roční míru inflace ve výši 2,8 procent. To také může částečně zmírnit ekonomické dopady na řadu nájemců.

„Jedná se o úlevy k překlenutí momentální situacea opatření souvisejících s nouzovým stavem. Zároveň jde o kroky, které jsme byli schopni zrealizovat ihned. Vytvořili jsme si tak i určitý časový prostor pro další formy a mechanismy pomoci. Musíme sledovat a vyhodnocovat nové zákonné normy a kompenzace ze strany státu, aby naše nástroje byly v souladu. V součinnosti se Svazem měst a obcí České republiky budeme hledat možnosti legislativně správného postupu pro případné prominutí některých místních poplatků. A v neposlední řadě musíme zanalyzovat dopady epidemie koronaviru na městskou ekonomiku, na příjmy i výdaje města, našich společností a organizací,“ vysvětluje karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Opozice pomoc města kvituje, ale také upozorňuje na to, že současné návrhy by mohly k podnikatelům být ještě vstřícnější. „Zatímco jiná města našeho kraje dávají výrazné slevy na nájemném v městských nebytových prostorech, my zatím jen odkládáme platby. Symbolickou podporou pro některé podnikající by bylo také odpuštění ubytovacího poplatku, nebo poplatků za zřízení předzahrádek, a to zejména na nejbližší měsíce po krizové době, tedy klidně i na příští rok,“ uvedl Jindřich Čermák, předseda zastupitelského klubu Pirátů.

Podle něj pandemická situace nyní ovlivňuje a ještě ovlivňovat bude všechny lidi a především cestovní ruch. „Pro naše lázeňské a turistické město budou dopady citelně horší než v průmyslověji zaměřených oblastech. Je jasné, že samotný magistrát nebude mít dostatek síly a prostředků pro podporu podnikání a obnovení cestovního ruchu, musí v tom být součinnost s krajem a státem,“ zdůraznil Čermák.