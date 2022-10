Ještě před koncem volebního období schválila současná rada města Ostrov vysoké odměny pro případný odchod lidí z managementu Ostrovské teplárenské (OT). Část ze zisku městské společnosti byla přesunuta do takzvaného fondu odměn, z něhož má vedení teplárny dostat odstupné v několikanásobné výši jejich měsíčního platu. Opozice a budoucí vedení města to kritizuje. Předseda představenstva Tibor Hrušovský se ale brání, že chtěli jen ty stejné podmínky, jako mělo předchozí vedení teplárny.

"Mému předchůdci (Radku Havlanovi - poznámka redakce), když byl na radnici ještě pan Čekan, schválilo vedení města odstupné ve výši osminásobku měsíčního platu. Nejsem si jistý, že na pozici předsedy představenstva zůstanu i poté, co bude jmenováno nové vedení města. A protože mi byla původně schválena odměna v případě odchodu z funkce jen ve výši trojnásobku platu, chtěl jsem ty stejné peníze jako můj předchůdce," uvádí Tiborský.

Jak dodal, letos kvůli krizi bude pravděpodobně zisk OT nulový. "Snažili jsme se držet ceny nízké, protože občané jsou pro nás přednější. Rozhodně v tom nebyl žádný politický kalkul, jak po Ostrově koluje. Z minulých let máme zisk téměř třicet milionů korun a z toho šly asi tři miliony do fondu odměn. Z této kapitoly se vyplácí nejen odměny managementu, kde jsme tři, ale také 13. a 14. platy zaměstnanců," vysvětluje šéf OT s tím, že zbytek zisku může být použit na pokrytí případných ztrát a jde o účetní rezervu městské společnosti.

"Navýšení odměn schválila na posledním jednání rada města. Původně jsme měli dostat trojnásobek, pak se to navýšilo na šestinásobek a nyní máme nárok na zmíněných osm platů," dodal Hrušovský.

Podle kandidáta na post prvního místostarosty, dosavadního opozičního zastupitele a někdejšího starosty Ostrova Pavla Čekana (Místní hnutí za harmonický rozvoj) se ovšem stávající vedení města k Havlanovi nezachovalo férově. A ten se dokonce rozhodl bránit soudní cestou. "Co se týče schválení přesunu peněz z nerozděleného zisku OT na položku odměny ve výši tří milionů korun, tak o tom to jsem se dozvěděl z usnesení rady města, která je zároveň valnou hromadou společnosti OT. Zdůvodnění jsem se dozvěděl jen zprostředkovaně, tuším, že ze sociálních sítí, že jde o peníze pro zaměstnance na 13. a 14. platy. A dále, že si představenstvo společnosti připravilo peníze na případné odstupné ve výši 8 platů pro každého, společnost má tři členy představenstva. Pokud členové představenstva nepodali v souvislosti s předpokládanou volbou nového vedení města rezignační dopis, tak jen nerozumím, proč si to takto připravili peníze na položku odměny dopředu," reaguje Čekan a pokračuje: "Jedině, co mě napadá, že mají obavy, že pokud by se nové vedení města s nimi rozešlo, tedy že by byli odvoláni, tak by se mohli dostat do situace, kterou pan Hrušovský jako předseda představenstva udělal svému předchůdci Radku Havlanovi v roce 2017."

Tenkrát podle Čekana Havlana tehdejší vedení města odvolalo z pozice ředitele OT, když byl na jeho místo jmenován Hrušovský. "Odmítli vyplatit Havlanovi odstupné. To mu náleželo na základě manažerské smlouvy. Pan Havlan proto věc řešil a dosud řeší právní cestou. A jak jsem se dozvěděl, tak na jaře letošního roku dal prvoinstanční soud panu Havlanovi za pravdu, ale OT se odvolala a někdy v prosinci by mělo být jednání u odvolacího soudu. Nicméně by mě dnes zajímalo, kolik tento dosud neúspěšný, pětiletý soudní spor teplárnu, potažmo odběratele tepla stál," dodává kandidát na prvního ostrovského místostarostu.