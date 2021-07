Vedení karlovarského magistrátu se bude zabývat problémovými garážemi v Jabloňové ulici ve Staré Roli. Přislíbil to náměstek primátorky Josef Kopfstein. Jak Deník informoval, redaktorka tam zažila minulý týden konflikt s komunitou, která tam žije, a nechybělo málo a jeden ze zdejších "obyvatelů" na ni poslal bojového psa. Ghetto se nelíbí ani lidem, kteří žijí blízko.

Garáže se ještě před lety rozprostíraly na velké ploše, zůstalo z nich ale jen pár. Tu část, která patřila městu, nechala radnice už v minulosti zbourat. Z těch zbývajících, které patří už fyzickým osobám, zbyla většinou jen torza. V těch zachovalých ovšem bydlí lidé na okraji společnosti. Kolem garáží vede přitom příjemná cesta spojující Starou Rolí s Rosnicemi. Lidé tam venčí psy a přitom procházejí kolem poměrně silně uzavřené komunity, která není k běžným občanům přívětivá. "Vede to tam takový kápo, který tam nikoho nepouští. Lidé se toho psa bojí. Není to tak dlouho, co tam zmlátili jednu ženu. Neustále se odtamtud ozývá křik, jak se hádají," líčila jedna žena z domu nedaleko garáží.

O přetrvávajících problémech je dobře informována městská policie, která tam dělá namátkové kontroly. "Je to pár týdnů, co jsme tam odchytávali volně pobíhající psy a odvezli je do útulku. Bylo to na popud občanů, kteří se bojí chodit kolem," potvrdil velitel městské policie Marcel Vlasák. Konstatoval, že za současného stavu není možné tento problém vyřešit. "Jediné východisko je, aby město vykoupilo garáže od majitelů. Je to opravdu dlouhodobý problém a je potřeba, aby se město s vlastníky domluvilo," poznamenal Vlasák.

Náměstek Kopfstein přislíbil, že město se bude problémem zabývat. "Uvidíme, co bude možné a zda budou prostředky na to, aby město garáže od vlastníků odkoupilo. Materiál předložím vedení města co nejdříve," dodal náměstek primátorky.