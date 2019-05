Statistiky jsou neúprosné. „Počet našich klientů s onkologickou diagnózou se za posledních pět let v celém Česku zvýšil o 21 612. Vloni jich bylo už více než 314 tisíc,“ informoval mluvčí jedné ze zdravotních pojišťoven Oldřich Tichý. V Karlovarském kraji jich naopak nepatrně ubylo. Vloni jich pojišťovna evidovala 9362.

Není snad už žádná rodina, které by se tato nemoc vyhnula. Málokterý příběh má šťastný konec, i když přibývá nových léčebných metod. „Naše rodina se jich nedočkala. Před šesti lety mi vážně onemocněla maminka s rakovinou vaječníků. Bylo to v době, kdy jsme se marně pokoušeli o druhé dítě. Prognózy maminčiny nemoci nebyly dobré, přesto se nevzdávala a bojovala. Absolvovala mnoho etap chemoterapie, výsledky ze začátku byly, pak se to zhoršilo,“ vypráví svůj příběh paní Alena.

„Po třech pokusech přišla skvělá zpráva, čtvrté umělé oplodnění se povedlo a já konečně otěhotněla. Stalo se tak paradoxně v době, kdy se maminky stav začal zhoršovat a musela kvůli metastázám v uzlinách u dolních končetin nastoupit na ozařování. Na to, jak se v telefonu ptala své paní doktorky, zda se dočká narození vnoučka, nezapomenu,“ pokračuje Alena. Její maminka se vnoučka dočkala, už si ho ale vůbec neužila. Zemřela tři týdny po jeho narození. „Přišla jsem z porodnice a dozvěděla se, že už se nedá bojovat. Na poslední chvíli jsem se snažila ještě něco udělat – hledat jiné, alternativní metody – třeba léčbu vysokými dávkami vitamínu C. Hodně se v poslední době hovoří i o účincích marihuany. Už bylo ale příliš pozdě. Žádné ženské bych to, co jsem si prožila, nepřála. V noci se budíte na kojení a pak už neusnete, protože vaše radost z miminka se promění v tak velkou bolest,“ dodává Alena.

Onkologické onemocnění ženských pohlavních orgánů se řadí v Karlovarském kraji na 7. místo, oproti roku 2014 pacientek s touto diagnózou o čtvrtinu ubylo. Naopak nejvíce přibylo mužů s onkologicky nemocnými pohlavními orgány, a to o téměř 28 procent, jak vyplývá ze statistik pojišťovny.

Ta za léčbu rakoviny zaplatila vloni 14,7 miliardy korun. „Ve srovnání s rokem 2014 jde o nárůst skoro o 2 miliardy. To je dáno tím, že na trh přicházejí stále nové, účinnější léky. Jde zejména o biologickou léčbu, která loni pojišťovnu stála 4,14 miliardy korun,“ říká mluvčí Tichý.

Rakovinu už dlouho nepodceňují ani komerční pojišťovny. „Připojišťujeme takzvaná závažná onemocnění, v nichž je i rakovina. Musím konstatovat, že za poslední dobu se povědomí klientů hodně změnilo a chtějí se pojistit pro případ, že by onemocněli. Můžou za to především naši poradci, kteří apelují na své klienty, aby tuto hrozbu nepodceňovali. Většina klientů chce totiž pojistit hlavně úrazy a nepřipouští si možnost, že by vážně onemocněli,“ vysvětluje Marta Ďuranová, manažerka jedné komerční pojišťovny.