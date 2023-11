Letošním motivem razítka je vznášející se anděl, který drží stuhu s nápisem Boží Dar. Jeho autorem je akademický malíř Jan Ungrád, mezi jehož další profese patří také užitá grafika, tvorba scénářů a režie animovaných filmů. "Podobně jako Ježíšek má Jan Ungrád k dětem ve své filmové a televizní tvorbě velice blízko. Připomeňme jeho Domeček u tří koťátek, Jak postavit sněhuláka, Kryštof a nebeský kůň a další," uvádí Infocentrum Boží Dar.

První speciální vánoční edice se datuje do roku 1994. „První vánoční razítko znázorňovalo vánoční stromeček. Ze symbolů Vánoc jsme v uplynulých třiceti letech razítkovali motivy kapra, zvonečku, dárků, nebo svíčky. Na vánočním razítku se objevovaly také biblické náměty – narození Krista, příchod Tří králů nebo zjevení komety. Nejčastěji se ovšem v třicetileté historii vyskytoval malý Ježíšek v různých podobách jako symbol naší vánoční pošty,“ popisuje Daniela Tautermannová, pracovnice Infocentra Boží Dar. „V muzeu Boží Dar si můžete prohlédnout kompletní sadu otisků, které jsou v současnosti už sběratelskou raritou,“ dodává.

Příležitostné vánoční razítko mohou získat děti i dospěláci, nadšenci i filatelisté pouze od 1. do 23. prosince 2023. Ani po třech desetiletích neklesá zájem o jedinečný suvenýr v České republice, ale zásilky míří i daleko za oceán, do USA, Malajsie či Austrálie.

Rekordní 386 kilogramů vánočních přání a dopisnic rozeslala Ježíškova pošta v roce 2016. Obvykle pracovníci infocentra a Pošty Partner na Božím Daru vyexpedují průměrných 340 kilogramů.

Jak správně postupovat?

1. Napište Vaši pohlednici, vánoční dopis nebo přání Vašim blízkým nebo známým.

2. Napište na Vaši zásilku určenou k orazítkování cílovou adresu.

3. Ofrankujte Vaši zásilku poštovní známkou odpovídající poštovnému do místa určení. 4. Váš pohled, dopis nebo přání vhoďte osobně do Ježíškovy schránky na Božím Daru nebo zašlete v obálce na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 36262 Boží Dar. 5. Vaši vánoční zásilku orazítkují pracovníci Infocentra a Pošty Partner od 1. do 23. prosince příležitostným vánočním poštovním razítkem a odešlou zpět na na Vámi uvedenou adresu.