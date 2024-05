Oba své funkce vykonávají přitom už dlouhá léta, ze zákona ale zřizovatel, tedy město Karlovy Vary, může po šesti letech vyhlásit výběrové řízení. To připadlo na letošní rok a ředitelé v něm své funkce běžně obhajují. Místo, aby jim radní funkční období prodloužili, 19. dubna na mimořádném zasedání rozhodli, že vyhlásí novou soutěž. Ani Fiala, ani Šrámek nechtěli případ komentovat. Redakce Deníku ví, že na škole na Růžovém Vrchu už začínají zaměstnanci podepisovat petici za to, aby Šrámek zůstal ředitelem.

Lékaři mají pro obce cenu zlata. Už to vědí i ve Žluticích

První náměstek primátorky Martin Dušek (ANO), který má školství ve své gesci, vysvětluje, že důvodem opakování výběrového řízení je fakt, že konkurzní komise posuzovala na těchto školách vždy jen jednoho uchazeče. „Rada města jako orgán zřizovatele má obecně možnost přijmout doporučující stanovisko konkurzní komise a potvrdit navrženého kandidáta, nebo stanovisko nepřijmout a vyhlásit nový konkurz, nebo i vybrat v pořadí dalšího účastníka konkurzu, který splnil všechny požadavky dané konkurzním řízením. Jak je výše uvedeno, v tomto případě byl posuzován jen jeden uchazeč a proto rada přistoupila k rozhodnutí konkurz opakovat. Na ostatních školách bylo posuzováno více uchazečů, třeba i tři.“ Co se stane, pokud se i do druhého kola více adeptů nepřihlásí? „Vzniklou situaci posoudí opět rada města a rozhodne, zda vyhlásí další konkurz," reagoval náměstek Dušek.

Na dotaz, zda už někdy taková situace na karlovarských školních zařízeních nastala, odpověděl: „To nedokážu říci, ale předpokládám, že ano.“

Video: Smrtelná jízda před Loktem. Do tragédie scházely setiny vteřiny

Náměstek se domnívá, že do druhého kola se může přihlásit více zájemců, a to třeba i ti, kteří se ucházeli o místa ředitelů v prvních konkurzních řízeních letošního roku. Závěry z těchto konkurzů totiž ještě nebyly oficiálně zveřejněny a vítězové tak ještě nejsou známi.

O druhém kole konkurzů na ředitele základních škol v Tuhnicích a na Růžovém Vrchu bylo rozhodnuto v den konání mimořádné rady města, tedy 19. dubna, vyhlášeno bylo pak v pondělí 22. dubna. „Tyto konkurzy končí 17. května. Zatím se nám do nich nikdo nepřihlásil, z praxe ale víme, že přihlášky začínají obvykle chodit až v druhé polovině lhůty," uzavřel Dušek.

Podívejte se, nad Bečovem narovnávají serpentiny. Termín platí

Ačkoliv odmítá, že by šlo v tomto případě o politiku, karlovarská opozice, konkrétně KOA, Piráti a STAN, má opačný názor a požádala radu města, která zasedala v úterý 30. dubna, o revokaci tohoto usnesení. „Je to dehonestace dlouholeté práce těchto dvou ředitelů,“ komentovala situaci s výběrovým řízením zastupitelka za KOA Michaela Tůmová.

KOA k tomu v uplynulých dnech na své facebookovém profilu vydala své stanovisko: „Konkurzní komisí i poradní odbornou skupinou, kterou si ustanovila sama rada města, byli nicméně oba kandidáti – stávající ředitelé škol – shledáni vhodnými, když splnili všechny náležitosti konkurzního řízení. Jakkoliv akceptujeme možnost města vybrat si vedení zřizovaných organizací podle svého uvážení, daný postup považujeme za hrubě necitlivý a dehonestující k dosavadní práci obou ředitelů. Kromě jejich práce tímto činem navíc rada města rozporuje i rozhodnutí konkurzní komise a její pracovní poradní skupiny, a obecně také smysl školského zákona, který stanovuje, jak má být konkurz organizován, aby byl co nejvíce eliminován politický přístup k výběru vedoucích osob. Vzhledem k doporučení komisí působí argumentace vedení města jako zástupná a dává prostor pro řadu spekulací.“

Úleva pro řidiče. Karlovy Vary dokončily velkoplošné opravy silnic

Když vloni vypisovalo město Karlovy Vary výběrové řízení na pozici ředitele městské společnosti Správy léčivých přírodních zdrojů a kolonád, taky se přihlásil jen jeden adept a radnice soutěž už neopakovala. „Na obsazení pozice ředitel Správy léčivých přírodních zdrojů a kolonád bylo vypsáno výběrové řízení od 30. března do 13. dubna 2023. Přihlásil se jediný uchazeč, a to Václav Benedikt (člen hnutí ANO a bývalý zastupitel – poznámka redakce), který byl následně Radou města Karlovy Vary do této funkce jmenován na nejbližším zasedání 18. dubna 2023,“ uzavřel mluvčí magistrátu Jan Kopál.