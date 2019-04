Ze seznamu těchto kulturních zařízení, kterých je celkem šest, je vyňat pouze ředitel krajské příspěvkové organizace Císařské lázně, který byl jmenován koncem roku, a také ředitel muzea v Chebu, který do funkce nastoupil také nedávno.

Náměstkyně Seifertová vysvětlila tento krok tím, že její resort potřebuje vědět, jakou mají tato krajská kulturní zařízení koncepci a kam chtějí svou práci směrovat. „Nechceme nikoho likvidovat, pracovní smlouvy všem zůstanou na dobu neurčitou. Jde nám ale o to, abychom jim stanovili limitované období, navrhujeme od dvou do šesti let, po které ve funkci zůstanou. Je to stejná metodika jako u ředitelů středních škol. Zde po uplynutí šestileté lhůty ve funkci musejí ředitelé svou práci u výběrového řízení znovu obhájit,“ uvedla náměstkyně Seifertová. Inspiraci odbor kultury čerpal v jiných krajích, kde už to podle náměstkyně funguje.

Ač to zákon, na rozdíl od škol, kraji nenařizuje, podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) i náměstkyně Seifertové chce mít kraj přehled, jak zařízení fungují, a největší důraz kladou právě na zpracování koncepce. „Máme přesný přehled. Dvě třetiny krajů už limitovanou lhůtu ředitelů těchto organizací zavedly,“ dodala náměstkyně Seifertová. Navíc budoucí krajská politická garnitura bude mít podle kraje možnost po šesti letech práci ředitelů krajských kulturních zařízení zkontrolovat, protože výběrové řízení se bude pravidelně opakovat.

„Bude to pro ně určité vodítko. Krajská rada bude stále ředitele jmenovat, ovšem odvolat je mohla jen při závažném porušení pracovních povinností,“ uvedla náměstkyně. Podle ní je teď nezbytně nutné stanovit komisi, v níž by měli zasednout především odborníci z oblasti kultury a památkové péče. Obhájit svou práci a představit koncepci tak bude muset například ředitel krajské knihovny Vratislav Emler či Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary. Výběrové řízení čeká i ředitelku Muzea Karlovy Vary Lenka Zubačovou či ředitele Muzea v Sokolově Michaela Runda. V Chebu se výběrová řízení týkají Galerie 4 – galerie fotografie, kterou řídí Zbyněk Illek, a Galerie výtvarného umění, jejímž ředitelem je Marcel Fišer.

Personální audit čeká i Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle hejtmanky by kontrola měla začít už tento měsíc a trvat maximálně šest měsíců. „Chceme vědět, jak jsou úředníci vytíženi. Ocenit ty, kteří pracují na sto procent, a tam, kde jsou rezervy, zase práci přidat,“ vysvětlila hejtmanka. Podle ní personální audit například v Ústí nad Labem odhalil, že 70 úředníků na kraji přebývá. Krajský úřad v Karlových Varech nyní zaměstnává 370 úředníků.