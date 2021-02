Přes protesty odborné veřejnosti, například architekty Evy Jiřičné, zaměstnanců, členů spolků i opozičních krajských zastupitelů odvolala v úterý rada města (koalice ANO, ODS a Karlovráci) ředitele Karlovarského symfonického orchestru (KSO) Petra Polívku i ředitele Kanceláře architektury města (KAM) Petra Kroppa.

Petr Polívka. | Foto: Deník / Redakce

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) vypíše rada na tyto uvolněné posty výběrové řízení. Ředitel KSO i ředitel KAM jsou odvoláni k 28. únoru. „Řízením symfoniků do doby jmenování nového ředitele pověřila rada Josefa Bernátka, Kancelář architektury zatím povede architekt Karel Adamec. „Výběrové řízení na post ředitele KSO se uskuteční do 30. dubna s předpokládaným nástupem 1. června nebo dle dohody,“ stojí v usnesení rady. Vyhlášení výběrového řízení na post ředitele KAM bude vypsáno ve stejném termínu, do 30. dubna s předpokládaným nástupem 1. června nebo dle dohody. Primátorka uvedla, že hodnotící komise budou devítičlenné a většinu v nich budou mít odborníci. Složení komisí ještě nebylo stanoveno.