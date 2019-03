Správní radu této obecně prospěšné společnosti města s dvacetimilionovým rozpočtem přesvědčil nejlepší koncepcí a podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) strategií rozvoje cestovního ruchu v Karlových Varech. Volf tak od 1. dubna ve funkci nahradí odvolanou ředitelku Jitku Ettler Štěpánkovou, která infocentrum vedla téměř osm let.

Radek Volf je s prací v této organizaci dobře obeznámen, protože zde v letech 2001 až 2012 působil na pozici technického asistenta ředitele, později jako vedoucí on-line marketingové sekce společnosti. „Díky tomu má hluboké znalosti o fungování informačního centra, protože stál u mnoha projektů, které společnost využívá dodnes,“ vyzdvihl Volfovy přednosti náměstek Tomáš Trtek (ANO). Primátorka Ferklová dodala, že předložil zajímavou koncepci, je orientovaný na internet a tým infocentra rozhodně obohatí. Radek Volf po odchodu z infocentra založil úspěšnou marketingovou společnost, která podle členů vedení města poskytuje servis mnoha subjektům působícím v lázeňství a cestovním ruchu, a má tak bohaté zkušenosti i „z druhé strany“.

Karlovy Vary dosud zápolí a vyrovnávají se s úbytkem ruské klientely, i když hostů do těchto lázní ročně přijíždí stále více. Názor prezidenta Miloše Zemana, že by se město mělo více zajímalo o čínskou klientelu, která je podle něj bohatá a městu by přinesla peníze, primátorka Ferklová nesdílí. „Tato klientela nám Rusy nenahradí, protože město sice navštíví, ale pokud zůstanou, pak maximálně na jednu noc. A my potřebujeme hosty, kteří se zdrží déle. O ruské návštěvníky, kteří rádi využívají i lázeňskou péči, tak budeme usilovat i nadále,“ uvedla primátorka.