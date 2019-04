„Na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové byly slavnostně vyhlášeny výsledky už 21. ročníku renomované soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb. Ministerstvo pro místní rozvoj oficiálně zaštítilo celou soutěž a aktivně se podílelo na koncepci i hodnocení jedné z populárních kategorií, Ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci. „A právě v kategorii Cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci v kategorii města, obce obdrželo Infocentrum města Karlovy Vary další ocenění za webovou prezentaci města Karlovy Vary www.karlovyvary.cz – tentokráte tu úplně nejvyšší. Jsou tedy nejlepší v České republice,“ uvedl Vladimír Chlad, vedoucí týmu web karlovarského infocentra. Webová prezentace Karlových Varů vznikla v roce 2012 a od té doby prošla drobnými úpravami. Ty podle Vladimíra Chlada odpovídaly požadavkům trhu v rámci cestovního ruchu, zvláště pak v pokročilých technologiích. „Je vidět, že dobře vystavěný web, na jehož tvorbě se podíleli například Jan Řezáč, Jerry Tvrdek či Tomáš Izák, může být nadčasový i sedm let po svém vzniku a patří mezi špičku,“ sdělil Chlad. Takže zatímco infocentrum sbíralo ocenění, opozice si vedení města, které ředitelku infocentra odvolalo, řádně podala. „Je to správný směr, když boříte něco, co funguje?“ ptal se primátorky Ferklové (ANO) zastupitel Petr Kulhánek (KOA). Stejně tak kritický byl i Jindřich Čermák za Piráty a odvolané ředitelce pak opozice za práci dodatečně poděkovala.