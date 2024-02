Vedení města může být klidné. Jáchymovu tak nehrozí ze strany investora žaloby o desítky milionů korun.

Jáchymovské referendum | Video: Kopecká Jana

Město Jáchymov může dále v klidu jednat se společností Bratrství o budování apartmánových domů v lokalitě Bratrství. Překážkou mohlo být místní referendum, které se konalo tuto sobotu. Není ale platné, protože k němu nepřišel potřebný počet občanů. Referendum se lidí ptalo, zda souhlasí s prodejem strategických městských pozemků. Místo potřebných 1 846 občanů svůj názor v plebiscitu vyjádřilo ale jen 508. Pro prodej pozemků bylo jen 25, 477 naopak proti, šest hlasů bylo neplatných.

„Bude tak pokračovat jednání s investory. Já jsem pro prodej pozemků hlasoval a stále si myslím, že to bude další krok pro rozvoj města," řekl po vyhlášení výsledků ČTK místostarosta František Holý.

Městu hrozilo, že v případě nedodržení závazků na něj investor podá žalobu. Prodej pozemků stvrdilo totiž vedení města na základě smluv uzavřených s investorem už v roce 2018. V žalobě by šlo o desítky milionů korun.

Velké developerské plány v poslední podobě krušnohorskou bránu rozdělují na dvě poloviny a mnozí hovoří o válce. Že je zdejší situace napjatá, dosvědčuje i podněcování občanů, aby k poslednímu referendu nešli. „Lidé dostávali výhružné SMS a také dostávali tyto informace na facebooku,“ sdělila jedna z žen, která přišla k referendu a s prodejem pozemků nesouhlasila. „Ano, něco nám tu v posledních dnech lítalo. Ale vím jen o facebooku, o výhružných textových zprávách nic nevím,“ okomentoval pro Deník jáchymovské dění v sobotu večer místostarosta František Holý.

Zdroj: Kopecká Jana

Starosta města Jiří Kaucký už předem avizoval, že nebude výsledek veřejného hlasování komentovat, protože jde vlastně o záležitost jeho koaličních spolupracovníků, tedy lidí, kteří byli před lety u podpisu smluv.

Účast byla podle členů volební komise podobná jako ta při běžných volbách. Ti občané, které redakce oslovila, se svěřili, že byli proti prodeji pozemků. „Podívejte se, jak už teď vypadá Klínovec. Nelíbí se nám, že se to řeší až teď. Vedení města se nás mělo už v roce 2018, kdy podepisovalo smlouvy s investorem, ptát, zda s tím souhlasíme. A nemusíme se bát, že by město mělo případně investorovi platit nějaké peníze za to, že ze smluv sešlo. To by se měli bát ti, kteří smlouvy podepisovali,“ uvedla jedna obyvatelka z Jáchymova, která si nepřála být jmenována.

Sobotní referendum bylo přitom už druhé v Jáchymově, které se týkalo podnikatelských aktivit Petra Zemana, majitele Skiareálu Klínovec. Zatímco v roce 2022 lidé hlasovali o tom, zda se bude na vrcholu Klínovce stavět stezka v oblacích Skywalk, a tehdy tomuto záměru řekli jasné ne, tentokrát šlo o výstavbu apartmánových domů v lokalitě Bratrství a fakt, zda má město investorovi prodat strategické pozemky. Apartmány v této části Krušných hor plánuje společnost Bratrství, v níž má Zeman 25 procent, stejný podíl má Daniela Zemanová, druhou polovinu pak vlastní společnost IMOS facility, jejímž jediným členem představenstva je podnikatel Jiří Rulíšek, Zemanův obchodní partner například ve Skywalku a majitel areálu Dolní Morava. Smlouvy mezi investorem a městem navíc od loňského podzimu šetří policie. Zatím ale nedošla k žádnému závěru.