Ani ne 19 procent oprávněných voličů se zúčastnilo pátečního referenda, v němž obyvatelé Ostrova rozhodovali, jak to bude s výškovou halou, kterou chce v bývalém areálu škodovky postavit soukromý investor, firma Panattoni. Tím je hlasování neplatné, protože nesplnilo zákonnou hranici účasti. Aby bylo bráno v potaz, musela by být účast alespoň 35 procent, což je necelých pět tisíc hlasů. Jenomže referenda se účastnilo jen 2432 lidí. Na základě neplatnosti referenda by zastupitelé mohli odsouhlasit změnu územního plánu, která je pro výstavbu haly stěžejní. Hala má totiž dosahovat 22,5 metru, přičemž územní plán dovoluje budovy jen do výšky 15 metrů. Právě změna územního plánu byla náplní pátečního referenda.

Jenomže ani tak nemohou zastupitelé záležitost s územním plánem odsouhlasit. S výškou mají totiž problém i památkáři z krajského úřadu, protože hala má stát v těsné blízkosti národní kulturní památky Rudé věže smrti, která je navíc na seznamu UNESCO. A protože jejich zamítavé stanovisko nebylo akceptováno, vede se oficiálně dohodovací řízení mezi nimi a ostrovským odborem územního plánování. Pokud se strany nedohodnou, ve sporu bude mít konečné slovo ministerstvo kultury či pro místní rozvoj. Pro starostu a poslance Jana Bureše (ODS) je ale spor spíše mezi památkáři a Panattoni. "Tato firma by se nyní měla co nejvíce snažit a vysvětlovat, ne odbor našeho úřadu. Pro nás jako zastupitele bude klíčové, aby byly splněny všechny podmínky pro stavební povolení, což zatím nejsou. Nevylučuji, že ve věci nakonec budou muset skutečně rozhodnout ministerstva," reagoval starosta Bureš, který touto cestou ale děkuje všem občanům, kteří se pátečního hlasování účastnili.

FOTO: Silný vítr opět škodil v Karlovarském kraji, trhal střechy, lámal stromy

Firma Panattoni je s výsledky spokojená. "Nedostatečný počet hlasujících pro platnost referenda ukázal, že odpor proti změně není zásadní téma pro 81 procent obyvatel města Ostrov. Občany jsme informovali o důvodu změny územního plánu a věříme, že pádné argumenty byly dostačující. Možné navýšení zástavby na 22,5 metru je důležité zejména z důvodu možnosti instalace nejmodernějších technologií pro automatizaci provozu, které přinesou zajímavé a kvalifikované pracovní pozice pro místní. Věříme, že město si je vědomo pozitiv spojených se změnou územního plánu a rozhodne o něm kladně. Už teď se těšíme na další spolupráci při rozvoji území navazující na revitalizaci jednoho z největších brownfieldů na území České republiky," komentoval referendum za společnost její mluvčí Karel Taschner.

Referendum bylo vyhlášené i na základě výhrad některých místních obyvatelů, kteří mají s výstavbou v areálu Panattoni problém. "Doufáme a věříme, že si památkáři svůj postoj udrží a že je v jejich závěrech podpoří i ministerstvo kultury. Doufáme, že tyto orgány budou brát i ohled na německého partnera, protože Rudá věž smrti je na seznamu UNESCO v rámci souboru památek, které se nacházejí jak na české, tak i německé straně. Kdyby byla výšková hala nakonec povolena, Českou republiku by to určitě zdiskreditovalo," dodala obyvatelka Ostrova Andrea Huczmanová.

A jak komentovali záležitost někteří, kteří k referendu přišli? "S navýšením haly nesouhlasím. Je to v rozporu územního plánu. Tak proč by měl tento investor dostat výjimku? Navíc si myslíme, že ta otázka je úmyslně postavena takto krkolomně, když ne vlastně znamená souhlas. Je to proto, aby to lidi zmátlo," poznamenal jeden z párů, který přišel vhodit svůj hlas do urny v pátek večer. Jméno nechtěli zveřejňovat. "Já svůj názor klidně řeknu veřejně. S výškou haly nesouhlasím a raději bych tam nechtěl vůbec žádné haly. Nevíme, k čemu budou sloužit. Jsem toho názoru, že tu chtějí u nás podnikat pouze velké firmy s nízkou kvalifikací. Jde o práce, které nepřinesou rozmanité profese, jaké bychom v Ostrově určitě potřebovali," vysvětlil své důvody, jak hlasoval, Martin Šimek.