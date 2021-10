"Ne, opravdu to nepamatuji, a to mám s čím srovnávat. O volby je neskutečně velký zájem," konstatovala předsedkyně komise. Její slova potvrdili i ostatní komisaři. "A chodí také mnoho lázeňských hostů, kteří jsou u nás na léčení. Ani takovou účast si nepamatujeme," zaznělo od členů komise, kteří s trochou nadsázky dodali, že vzhledem k velkému zájmu nemají prostoje a na čtení knih či tradiční pletení není letos opravdu čas.

Podobný názor měla i Kateřina Doufníková. "Město nepotřebuje takovou atrakci, jsem proti Skywalku. Myslím si, že městu to nic zásadního nepřinese," konstatovala Jáchymovačka.

"Jsem rozhodně proti Skywalku. Měli bychom si tady uchovat více přírody a brát v potaz, že jsme v UNESCO. Jsem starousedlík a horal a toto je můj názor," poznamenala Kateřina Dondová a pokračovala: "Mně ani ten Skywalk jako takový nevadí. Ale vadí mi, že k tomu prodáváme potřebné pozemky a že už město nebude mít vliv na jejich případném využití. Rozprodali jsme kdeco, teď se lázně prodaly Arabům. Kdyby město pozemky pronajalo, tak by mi to tolik nevadilo."

Podle opozice totiž tato investice je natolik zásadní, že by o ní měli rozhodnout samotní obyvatelé města. A zájem Jáchymováků o referendum je opravdu velký. Oslovení voliči jsou ovšem zásadně proti Skywalku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.