Referendum zastupitelé odmítli, rozhodne soud

Karlovy Vary – Historicky první referendum v Karlových Varech o budoucnosti Vřídelní kolonády se zatím konat nebude. Zastupitelé jej 22 hlasy odmítli.

Původní Vřídelní kolonáda v Karlových Varech.Foto: Repro

Vadilo jim, že otázka ´Jste pro obnovu historické Vřídelní kolonády architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera a pro ukončení oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády z roku 1975?´ nebyla položena tak, aby bylo možné odpovědět ano, či ne. Členové přípravného výboru jsou rozhodnutím zklamáni a obrátí se na soud.

Podle primátora Kulhánka (KOA) je problematická zejména druhá část věty„Tak se vyjádřila i Česká akademie věd, která na náš dotaz konstatovala, že jednoznačná odpověď možná není,“ uvedl primátor Kulhánek. Podle Pavla Žemličky (KOA) je otázka v referendu, k níž se měli zastupitelé vyjádřit, nehlasovatelná. „Druhá část dotazu požaduje zastavení oprav havarijního stavu Vřídelní kolonády, což by mohlo znamenat ohrožení osob, majetku a destrukci využití přírodního zdroje a lázeňské léčby,“ uvedl.

Další zastupitelé zase upozorňovali, že nemají údaje o tom, kolik by litinová replika stála. „Teoreticky by mohlo jít o částku, kterou si nikdo neumí představit,“ uvedl zastupitel Zdeněk Musil (KSČM).

Dalším argumentem zastupitelů bylo i to, že v případě bourání stávající kolonády by mohly být ohroženy léčivé prameny. Což potvrdil i Milan Trnka, ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád. Podle něj by při necitlivém zacházení s touto lokalitou mohly hrozit nekontrolovatelné vývěry vřídelní vody.

Přítomné členy přípravného petičního výboru se snažili podpořit zastupitelé z hnutí O co jim jde. Jaroslav Fujdiar navrhoval, aby lidé v referendu hlasovali pouze na první část dotazu a podle Otmara Homolky nikdo nechce okamžité, ale postupné ukončení prací na současné kolonádě. Členové přípravného výboru zastupitele upozornili i na to, že i oni mají na otázku v referendu k dispozici tři odborné posudky, a ani v jednom, a to ani v posudku ministerstva vnitra, není dotaz nepřípustný. „Pouze v jednom z nich se nedoporučuje,“ zdůraznila Olga Bischofová. Podle jejího kolegy Michala Sadílka by měli zastupitelé zkusit uvažovat ne o kolonádě, ale o vztahu občanů k tomuto městu. „Petici podepsalo přes pět tisíc lidí,“ upozornil zastupitele.

Ota Řezanka shrnul argumentaci zastupitelů jako slovíčkaření. „Podle průzkumu veřejného mínění je 80 procent občanů pro obnovu historické repliky kolonády, nikdo nechce novou stavbu a architektonickou soutěž,“ konstatoval. Po neschválení referenda zastupiteli jsou jeho organizátoři rozhodnuti předat celou věc k soudu, který o jeho konání či zamítnutí rozhodne do třiceti dnů.