Příliv turistů do našeho regionu, kteří se tady i ubytovali, v loňském roce opět rostl a v některých z hodnocených kritérií byl dokonce rekordní.

V hromadných ubytovacích zařízeních Karlovarského kraje se tak vloni ubytovalo celkem 1 120 596 hostů. Zahraničních hostů přijelo o 4,5 procenta více než v roce 2018. U domácích hostů došlo ve stejném období dokonce k nárůstu o 13,7 procenta, což bylo nejvíce v České republice.

„V hodnocení krajů podle počtu hostů byl Karlovarský kraj šestým nejnavštěvovanějším regionem České republiky a jeho podíl na republikovém úhrnu dosáhl 5,3 procenta. Více hostů zavítalo jen do Prahy, Jihomoravského, Jihočeského, Královéhradeckého a Středočeského kraje,“ uvedla Jana Špačková z Krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech.

Do Karlovarského kraje míří v případě návštěvníků ze zahraničí především turisté z Evropy. A nejvíce jich přijelo těch, kteří to měli relativně nejblíže. „Šlo převážně o návštěvníky z Německa, kterých do našeho kraje v průběhu roku 2018 zavítalo 351 956, což je o 4,4 procenta více než v roce minulém. Na druhém místě pomyslného žebříčku byli hosté z Ruska, kterých přijelo meziročně o 83 339. Tedy o dvě procenta více. K dalším častým zahraničním návštěvníkům kraje patří hosté z Číny, kterých přijelo 39 210, což bylo o 12,5 procenta více, než ve stejném období minulého roku,“ konstatovala Špačková.

Všechny kraje České republiky, kromě Pardubického, zaznamenaly meziroční nárůst počtu přenocování. Nejvíce byl podle statistiků patrný ve Středočeském kraji (o 10,3 %) a v Plzeňském kraji (o 9,2 %). „Počet přenocování hostů v prvním až čtvrtém čtvrtletí roku 2018 dosáhl v Karlovarském kraji 5 234 424 a byl o 1,4 procenta vyšší než ve stejném období minulého roku. Na meziročním navýšení počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Karlovarském kraji se podíleli především domácí hosté s nárůstem o 10,1 procenta. U hostů ze zahraničí byl zaznamenán naopak pokles počtu nocí strávených v hromadných ubytovacích zařízeních, a to o 2,7 procenta,“ poznamenala Špačková.

Průměrná doba pobytu návštěvníků v České republice se meziročně prakticky nezměnila. V Karlovarském kraji trávili hosté průměrně 5,7 dne, což je o 2,1 dne více než je celorepublikový průměr. „Ačkoliv meziročně došlo v našem kraji ke snížení průměrné doby pobytu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, stále platí, že zde hosté tráví nejdelší dobu ze všech krajů České republiky. Nejkratší dobu trávili v roce 2018 hosté v Jihomoravském kraji, a to tři dny,“ dodala Špačková.