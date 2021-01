Registrace na očkování začíná

Právě dnes bude spuštěn také v Karlovarském kraji rezervační systém na očkování proti covidu-19. Do něj se budou moci přihlásit senioři starší 80 let. Mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková informovala, že Karlovarský kraj rozešle do domácností informační letáky.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Ondřej Hájek

„Chceme, aby se informace o očkování co nejvíce dostaly k seniorům, kteří nemají takové možnosti sledovat například internet,“ uvedl karlovarský hejtman Petr Kulhánek. Podle Pavlíkové nechal kraj vytisknout letáky včera. „Spíše jsou cíleny na rodiny seniorů. Je potřeba, aby příbuzní starším lidem při registraci, která není úplně jednoduchá, pomohli,“ konstatovala mluvčí. V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OČKUJE MOBILNÍ TÝM Mezitím se po vlastní linii rozjelo očkování v pobytových sociálních zařízeních, které má na starosti mobilní očkovací tým pod vedením zdravotnických záchranářů. Vakcínu dostávají nejen klienti, ale i zaměstnanci. „Naši kolegové vytipovali zařízení, kde není rozšířena ve velkém nákaza covid-19, a v nich se prioritně očkuje. Vakcíny už dostali klienti a zaměstnanci v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově i v Domově se zvláštním režimem Oáza klidu Loučky. Potěšilo mě, že domovy zatím nehlásí žádné komplikace po očkování, a doufám, že to tak bude i jinde. Ve čtvrtek mobilní tým vyjede do Domova pro seniory v Hranicích a o víkendu je v plánu Domov pro seniory v Perninku,“ doplnil krajský radní Robert Pisár. Krematorium je s kapacitou na hraně, spalovací pec pracuje nepřetržitě Přečíst článek › Právě perninské zařízení slouží pro 54 seniorů. „Zájem o očkování je mezi našimi klienty téměř stoprocentní. Uvědomují si, že to je šance, jak začít opět žít normální život a začít se opět stýkat s rodinou i přáteli,“ konstatoval ředitel Alfréd Hlušek.