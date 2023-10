Hrůzný nález čekal na náhodného kolemjdoucího, který se pohyboval poblíž volnočasového areálu Meandr v Karlových Varech. Křoví řeky Ohře, která tudy protéká, totiž ukrývalo mrtvé tělo.

Mrtvolu našel kolemjdoucí nedaleko lávky v Tuhnicích. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Policisté vyloučili cizí zavinění. „Můžeme potvrdit, že 5. října jsme krátce před osmou hodinou ranní přijali oznámení o osobě bez známek života, která se nacházela v řece Ohři v Karlových Varech. Prvotním šetřením na místě bylo předběžně vyloučeno cizí zavinění. Případem se nadále zabývají karlovarští kriminalisté,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Podle informací Deníku šlo o muže, jehož tělo v řece mohlo být týden až deset dnů. „Totožnost osoby už známe, ale nebudeme k případu poskytovat bližší informace,“ komentoval záležitost mluvčí Kopřiva. Ten tak ani nesdělil stáří ani to, odkud osoba pocházela, což by mohlo naznačit, z jaké dálky k Meandru připlula. Nesdělil ani to, zda daného člověka někdo postrádal.

Řeka Ohře v Karlovarském kraji byla za poslední roky dějištěm mnoha tragédií. Asi před 20 lety vydala tělo cyklistky, která vyrazila lesem z Lokte přes Tašovice do Karlových Varů. Ze stezky se ovšem žena zřítila a sletěla po strmých tašovických svazích až do řeky, kde ji až po mnoha dnech našel muž, který z Ohře tahal dřevo, tělo ženy bylo zaklíněno právě pod ním. V roce 2016 také náhodný kolemjdoucí objevil mrtvolu, kterou vyplavil splav mezi Sokolovem a Královským Poříčím nedaleko chemičky. Tehdy se hovořilo o tom, že jde o muže, který před policií utíkal a raději skočil do řeky.

U Královského Poříčí poblíž místního houpacího mostu našli kolemjdoucí v březnu 2010 pak tělo mrtvého bezdomovce. Nebyl to přitom první utonulý bezdomovec v tomto měsíci. 1. března 2010 skončili totiž v Ohři v Karlových Varech po hádce dva bezdomovci, muž a žena. Policie tehdy tento případ řešili jako vraždu, protože jak se následně ukázalo, muž měl ženu do řeky shodit a sám měl následně zavrávorat a spadnout tam také.