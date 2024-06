Po více než roce a půl slouží karlovarský stadion AC Start opět sportovcům. V úterý 25. června byla totiž oficiálně ukončena mnohaměsíční rekonstrukce, pro niž museli sportovci areál opustit. Stála celkem 46 milionů korun, velkým podílem na ni přispěla Národní sportovní agentura, a to částkou 32 milionů korun.

Rekonstrukce AC Staru skončila. Rozvoj tuhnických sportovišť bude pokračovat | Video: Kopecká Jana

„Doufám, že těch devět set atletů, kteří k AC Startu patří, zde najdou konečně důstojné zázemí. Je mezi nimi mnoho těch, kteří dosahují velkých úspěchů a na to, že trénují v polních podmínkách, tak se umisťují na sportovních kláních na pěkných místech,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) při slavnostním otevření.

Jak připomněl náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci) AC Start byl doposud vzhledem ke své blízkosti moderní KV Areny jakousi Popelkou. „Dnes se z této Popelky probouzí princezna. A my můžeme dnes říci, že celý tento tuhnický sportovní areál, kde se nachází KV Arena se svým Bazénovým centrem a Halou míčových sportů a k tomu právě nově zrekonstruovaný atletický stadion, nemá v České republice obdoby,“ konstatoval náměstek Vaněk.

Problémy MFF: Doprava. Auta mění město v labyrint

A jak dodal, rekonstrukce AC Startu nekončí, protože město jako jeho vlastník má v plánu také revitalizaci tribun a výstavbu toalet. Ty, jak už Deník informoval, by měly vzniknout na místě takzvané hlasatelny, kterou Karlovy Vary před rokem zakoupily od soukromé společnosti za 800 tisíc korun. Na doporučení projektantů se ovšem se stávajícím objektem nepočítá, protože by se do něho veřejné toalety nevešly, a proto se bude stavět nový.

„Během rekonstrukce se nám podařilo navýšit počet drah ze 6 na 8, přičemž v cílové rovince je jich 9. Máme dokonce o jednu více než má ostravská Zlatá tretra,“ dodal Vaněk.

Vraha z Tuhnic soud nečeká. Znalci konstatovali, že nebyl při smyslech

Zatímco novou tartanovou dráhu už mohou atleti využívat, nově osázená travnatá plocha je jím až do konce srpna zapovězena, do doby než tráva trochu povyroste.

Na AC Start bylo položeno 133 tun speciálně vybraného a certifikovaného materiálu. Byl transportován během stavby a dosáhl hmotnosti 14 tisíc tun. Plocha areálu činí 4500 metrů čtverečních. Zhotovitelem zakázky byla společnost Sport Construction, dodavatelem materiálu umělých povrchů pak Conica, stejný povrch má právě i atletický stadion v Ostravě, který je největší v republice. Během rekonstrukce došlo na demolici takzvané Brány borců a nainstalovány tam byly dvě vodní nádrže, které budou zdrojem vody pro celý venkovní sportovní areál včetně přilehlých volejbalových a tenisových kurtů.

Zdroj: Kopecká Jana

V rámci rekonstrukce se objevila zásadní komplikace. Zjistilo se totiž, že práce, na které před lety město přispělo, nebyly odvedeny a Karlovy Vary tak v souvislosti s tím podaly žalobu.

Jak před časem nastínil náměstek Vaněk, radnice si nechává zpracovat generel celé této lokality, v níž vidí město velký potenciál. Nová sportoviště mají přibýt i na ploše před KV Arenou.