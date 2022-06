Právě kvůli této záležitosti se totiž museli ve středu odpoledne mimořádně sejít karlovarští zastupitelé. Na rekonstrukci stadionu má město v rozpočtu 32 milionů, zakázka se ale nakonec vyšplhá až na 46 milionů. Aby mohla radnice projekt u NSA přihlásit, musí mít pokryté financování. K přesunu peněz museli udělit souhlas zastupitelé. "Rozdíl činí 14 milionů. Chybějící peníze použijeme z nerealizovaného projektu brownfieldu ve Staré Roli, u něhož jsme předpokládali rovněž čerpání dotací, které ale nemáme. Tady jde o částku devět milionů korun. Další peníze máme z odložené rekonstrukce horního patra na Základní škole ve Šmeralově ulici, kde se ovšem bude také žádat o dotace a navíc se musí celý projekt předělat," informoval vedoucí odboru majetku magistrátu města Rostislav Matyáš.

"Otevření dotací je omezeno časem. Nechceme to podcenit, protože příspěvek na AC Start může činit nakonec až 70 procent, což je velká část. Chceme to stihnout v řádném termínu, chceme být připraveni a být mezi prvními," doplnila Pfeffer Ferklová.

Výběrové řízení vyhrála nakonec společnost Sport Construction, ale radnice ho musela vyhlásit dvakrát a dokonce čelila kontrole Úřadu pro ochranu hospodářskou soutěž (ÚOHS). "Do obou výběrových řízení se nám totiž přihlásila společnost Vysspa, která je notorickým uchazečem výběrových řízení, jež pořádají města a žádají na ně o dotace. První řízení jsme poprvé vyhlásili už na konci loňského roku. Ani jsme tehdy neotevřeli obálky od uchazečů a tato firma dala hned podnět na ÚOHS. Změnili jsme následně podmínky soutěže a ona se znova přihlásila. Zatímco dvě firmy chtěly za zakázku přes 40 milionů a jejich kalkulace se lišila jen minimálně, ona se přihlásila s pěti miliony. Znovu se tedy Vysspa obrátila na ÚOHS, a ten její námitku smetl ze stolu. Teď už nic nebrání tomu, abychom mohli zakázku odsouhlasit," poznamenal vedoucí odboru Matyáš.

Stadion AC Start rekonstrukci potřebuje. Zatím dojde ale jen na modernizaci sportovního areálu. Betonové tribuny, které jsou v havarijním stavu, musí počkat. Město tu dokonce nechalo umístit cedule, že vstup na tribuny je jen na vlastní nebezpečí. Na jejich opravu zatím Karlovy Vary nemají peníze.

Jak před časem uvedl náměstek primátorky Josef Kopfstein (Karlovaráci), stadion má v současné době šest drah. Oprava počítá s navýšením na osm. Díky tomu se budou moci na AC Startu konat i mezinárodní závody. Při rekonstrukci se počítá s výměnou tartanu na běžecké dráze a obnoví se také travnaté plochy.

Vedení radnice se už před časem také rozhodlo, že demontuje přemostění na AC Startu, které v dobách komunismu sloužilo především jako slavobrána, například i pro pořádání spartakiády. Je totiž také v havarijním stavu, navíc zbytečné. Magistrát už delší dobu řeší celou koncepci sportovního zázemí v této lokalitě, která je z velké části zastavěna už čtyřmi objekty KV Areny. Zchátralý stadion AC Startu je spíš ostudou. Jedním z návrhů je třeba proto i to, že by AC Start v budoucnu spadal právě pod KV Arenu. Počítalo se i s tím, že by se stadion směrem k multifunkčnímu centru měl více otevřít.