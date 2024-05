- Co stojí za rozhodnutím nového vedení města rychle odvolat ředitele a jak to souvisí s plánovanou rekonstrukcí kulturního centra?

Nové vedení města má ovšem obavy, že o dotaci přijde, protože rekonstrukce má být dokončena v září příštího roku, přípravy na ni ale doposud vázly. I proto nová rada hned následující dva dny po svém zvolení odvolala ředitele DKO Karla Tetura.

Tragická nehoda na Andělské Hoře: řidič Hyundai vjel kamionu pod kola

Situace kolem DKO a odvolání Tetura budí v Ostrově aktuálně velké vášně a způsobila hned několik veřejných prohlášení. Otevřený dopis kritizující nové vedení napsala nejen opozice, ale i zaměstnanci DKO. Svůj názor veřejně sdílela i jedna z předních umělkyň spolupracujících s DKO Eliška Failová, která se naopak od obsahu dopisu zaměstnanců distancovala a veřejnost informovala, že s DK končí.

„My, (níže podepsaní) zaměstnanci příspěvkové organizace Domu kultury Ostrov vyjadřujeme nesouhlas s postupem nově zvoleného vedení města, které ihned po svém zvolení na zasedání Rady města dne 26. dubna odvolalo ředitele Domu kultury Ostrov Ing. Karla Tetura, přestože k tomu nebyl žádný objektivní důvod. Až nyní pod vedením Ing. Karla Tetura, jsme jako zaměstnanecký kolektiv cítili stabilizaci, a v uplynulém roce 2023 jsme docílili nejvyššího počtu vykonaných kulturních akcí s celkovým počtem 105 tisíc návštěvníků. Přesto došlo k jeho bezdůvodnému odvolání,“ píší ve svém prohlášení zaměstnanci městské organizace.

Teplárna opraví poruchový přivaděč. Chodov zůstane bez teplé vody několik dní

„V návaznosti na otevřený dopis zaměstnanců DKO budou Klášterní slavnosti příští neděli poslední akcí, na které se se současným týmem Domu kultury podílím. V kulturáku jsem byla 7 let zaměstnána coby produkční a poslední 4 roky s ním spolupracovala externě. V předešlém roce jsem také měla v prostorách Domu kultury skvělé zázemí pro volnočasové aktivity dětí v oblasti nového cirkusu, které jsem si přála dále rozvíjet v rámci memoranda s pražským Cirqueonem a které budeme prezentovat právě na Klášterních slavnostech,“ reagovala naopak Failová, která pro Deník následně uvedla, že důvodem ukončení spolupráce je právě otevřený dopis kolektivu DKO. „Nevylučuji, že se po rekonstrukci vrátím. Dům kultury je pro mě srdeční záležitostí,“ dodala umělkyně.

Nový ostrovský starosta Lukáš Lerch (ODS) konstatoval, že jedenáct měsíců na rekonstrukci je smrtelný termín. „Za rekonstrukci, na kterou není nic připraveno, měl ručit bývalý ředitel pan Tetur, což se nestalo. Situaci jsme potřebovali řešit opravdu velmi rychle. Aby nedošlo k žádným škodám, rozhodli jsme se, že ho odvoláme,“ vysvětlil Lerch, který připomenul, že rekonstrukce měla začít už dávno, přitom stále ovšem není známa firma, která práce provede. „Až 13. května se bude zhotovitel vybírat. Nejde jen o stavební práce, ale i zakázku na technologii. Rekonstrukce bude náročná i proto, že je zde hodně restaurátorských prací,“ dodal starosta Ostrova.

Zadní trakt nové Varyády je téměř hotov. Přichází čas na multikino i nový vstup

Podmínkou dotace, kterou zajistil právě on v roce 2022 ještě coby ředitel DKO, je účast takzvaných memorandistů. „Až před pár dny se s nimi uskutečnila první schůzka a oni vůbec nevěděli, že se jí mají zúčastnit. Hrozilo reálné nebezpečí, že by do spolupráce nešli,“ upozornil Lerch.

„Podstatnou součástí podmínek udělení dotace je udržitelnost projektu po dobu pěti let, a tak je již zároveň podepsána spolupráce mezi partnery z neziskového, státního i soukromého sektoru (memorandisté – poznámka redakce). Pravidelný kontakt s nimi a podrobný koncept budoucí spolupráce by měl zajistit dle vedení města nový ředitel DKO, který vzejde z aktuálně vyhlášeného výběrového řízení,“ upřesnila mluvčí radnice Lucie Kubešová a pokračovala: „Město Ostrov jakožto zřizovatel DKO již navázalo v minulosti spolupráci konkrétně s jedenácti subjekty kulturního a kreativního sektoru, se kterými nový ředitel DKO vejde do jednání. Jsou mezi nimi: ILAB (Institut lázeňství a balneologie, výzkumný ústav), inovační centrum INION, Jihomoravské inovační centrum KUMS, Léčebné lázně Jáchymov, a.s., S&W Automobily Mercedes-Benz, s. r. o., Spolek Porolaví, z.s., centrum nového cirkusu CIRQUEON, z. ú., Městská knihovna Ostrov, Základní umělecká škola Ostrov, expert na herní průmysl CZ LAN, z.s., Karlovarský kraj a Taneční spolek Mirákl.“

Další rozbroje v Ostrově. Nové opozici vadí změny u strážníků i v Domě kultury

I když opozice i zaměstnanci ve svých prohlášeních zmiňují, že nové vedení města chce do funkce ředitele DKO dosadit bez soutěže Lukáše Pánka, ten o tento post podle informací Deníku nestojí. „Na ředitele jsme už vyhlásili výběrové řízení, které končí 17. května. Ačkoliv o panu Teturovi rozhodovala jen rada města, tak tentokrát o novém řediteli rozhodne odborná komise,“ uzavřel první místostarosta Jiří Netrh (Ostrov, můj domov).

S rekonstrukcí, která oficiálně nese název Vybudování kulturního a kreativního centra, se má začít až po Festivalu Oty Hofmana, jenž se letos koná od 22. do 27. září. Podle Lercha se bude město snažit práce urychlit. Není proto vyloučené, že některé dílčí opravy se uskuteční už během letošního léta.