„Toto navýšení nepředstavuje žádný problém. Naší strategií je totiž úmyslně vypisovat co nejnižší očekávané náklady a poté nechat firmy soutěžit. V minulosti se nám totiž účastníci výběrových řízení trefovali přesně na vypsané částky a město tím většinou nic neušetřilo,“ vysvětluje starosta města Jan Bureš.

Podle jeho dalších slov se výše popsaný zhruba dvoumilionový schodek dožene rozpočtovým opatřením. Město navíc může očekávat příjem ze smluvních pokut, které v současné době nabíhají společnosti, která realizovala první etapu rekonstrukce v této části Ostrova.

„Firma neprovedla stavební práce včas, my jsme jim na zimní období stavbu přerušili a nyní od začátku března mohou zase pracovat, ale za každý den prodlení jim účtujeme penále,“ vysvětluje starosta s tím, že tyto peníze nelze jen tak použít na nějakou jinou akci. „Takhle to jde v soukromé firmě, ale ne ve městě, jehož hospodaření je vázáno rozpočtem. Zde je to trošku složitější,“ doplňuje Jan Bureš, který ale připustil, že část schodku může být v konečném důsledku uhrazena právě z těchto pokut.

Samotná rekonstrukce ulic Májová, Palackého a Štúrova bude zahájena začátkem měsíce května a hotovo by mělo být na konci října. Opraveny zde budou chodníky, vzniknou nová parkovací místa, kterých je v Ostrově nedostatek, a nový bude samozřejmě i povrch všech vozovek.