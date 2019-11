Sezóna na státním zámku a hradě v Bečově nad Teplou ještě neskončila a správa této významné památky už hlásí důležité momenty příštího roku. Hlavní roli v něm sehraje relikviář svatého Maura.

Relikviář svatého Maura v Bečově. | Foto: Foto NPÚ

„Výstava věnovaná právě relikviáři a jeho příběhům se uskuteční v rámci Dnů evropského dědictví 11. až 13. září v belgickém městečku Florennes. Právě odtamtud relikviář svatého Maura pochází,“ informuje zástupce kastelána Markéta Kolářová. Výstava věnovaná schránce s ostatky by se poté, co skončí ve Florennes, měla přesunout do Bruselu či Českého centra v Paříži. Nejzásadnější událostí přímo v Bečově bude ale dokončení náročné rekonstrukce Pluhovských domů, hlavního hradu celého komplexu.