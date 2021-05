Zákazníci se zatím na restaurační předzahrádky v obchodně správním centru Karlových Varů nehrnou. V lázeňském centru je situace ještě mnohem horší. Zatímco hospodští z centra to dávají za vinu hlavně špatnému počasí, v lázních je to absence zahraniční klientely, na které jsou závislé místní hotely, obchody i restaurace.

Krizi zatím všichni podnikatelé ze stravovacího úseku v obchodně správní části města zvládli. Otázkou je, jak na tom budou ti z prestižnější lokality. "Nemáme informace o tom, že by někdo z centra zkrachoval. Všichni se snažili pandemii překonat a napnuli k tomu všechny síly," říká šéf karlovarské sekce Asociace hotelů a restaurací Jan Kronika. "V lázeňském území je ale situace jiná. Řada restaurací žije ze zahraničního kapitálu. Navíc jsou zaměřeny na lázeňské hosty, a to hlavně z ciziny. Ti zatím scházejí. Není proto divu, že se restaurace na kolonádě zatím otevírat nebudou. Není pro koho. Varáci sem na kafe jen tak nezajdou, i když jsme pochopitelně rádi i za českou klientelu," konstatuje Kronika.

Podle něho se ukáže zřejmě až v polovině června, které restaurace otevřou a které naopak skončí. "Situace v loňském roce byla přece jen odlišná. Provoz byl před sezónou zavřený jen pár týdnů. Podnikatelé se z toho dokázali oklepat a opět se postavili na nohy. Teď je to mnohem horší. Teprve teď se ukáže, kdo to zvládl," vysvětluje šéf karlovarské pobočky.

Obrázek o tom, jak to v lázeňském centru vypadá i po rozvolnění, si může každý udělat sám. I když některé obchody otevřely, na zákazníky čekají marně. Po Staré Louce dál korzují hlavně holubi, ulice je téměř liduprázdná. Právě tam ale několik zahrádek už otevřelo. Není to ovšem žádná sláva. Mimo provoz zůstávají všechny zahrádky ve Vřídelní ulici. "Je to bída. V pondělí jsme obsloužili jen asi deset lidí, dnes tu nebyl ještě nikdo. Ani to kafe si u nás nikdo nedal. Může za to snad počasí," říká majitelka kavárny U Divadla Jana Blauová. Věří, že jakmile se počasí umoudří, zákazníků přibude. "Když je hezky, chodí k nám i Varáci. Udělají si procházku, kterou zakončí posezením i u nás. Snad bude víkend lepší," dodává podnikatelka, podle níž je jedinou asi správnou cestou, když se lidé nechají očkovat.