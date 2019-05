Karlovarsko - Restaurátoři v Karlovarském kraji se po zimní přestávce opět pustili do zachraňování památek. Nejblíže dokončení je věž kostela sv. Vavřince v Horní Blatné.

Restaurátorské práce v kostele sv. Vavřince usilují o cenu NPÚ. | Foto: Martin Polák

Na podzim minulého roku zahájilo město opravy. Do těch se pustilo, protože byl krov podle mykologů napaden dřevomorkou. „Mysleli jsme si, že to do zimy stihneme. Bohužel po odkrytí všech dřevěných prvků jsme zjistili, že je krov kompletně sežraný dřevomorkou a v havarijním stavu,“ připomíná nezávislý starosta Robert Petro. S tak rozsáhlým poškozením mykologové nepočítali.