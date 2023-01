V listopadu tomu bylo už 18 let, co vznikl Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci v Karlových Varech. Právě díky nadšencům a aktivistům se tento zchátralý kostel dočkal jako jeden z mála zásadní opravy a stal se opět obdivovanou památkou viditelnou i ze vzdálenějších míst. Kostel má totiž od roku 2021 staronovou červenou fasádu a navíc dostal k Vánocům velký dárek. Tím je obnovený oltář zbarvený také do červena, na nějž se vrátilo i díky pečlivé práci restaurátorů typické zdobení z pravého zlata. Práce na oltáři započaly přitom už v roce 2018, ale kvůli covidu se restaurátorská zakázka poněkud protáhla.

"Práce na tomto oltáři byla opravdu náročná, protože před samotným restaurováním jsme museli sejmout hned několik vrstev nátěru, kterými byl oltář pokryt. V jednotlivých vrstvách se objevilo několik barev podle toho, v jaké době byl oltář právě některou barvou natřen. Objevovala se zelená, okrová, původní je ale barva červená. Vrstvy jsme museli snímat mechanicky pomocí skalpelů, chemicky to nepřicházelo v úvahu," líčí složité práce restaurátor Jan Lhoták.

Opravené byty v Ostrově mají nové nájemníky. Další v Myslivně budou ale dražší

Na oltář bylo použito skutečné zlato, které bylo baleno do plátků a ty do knih. "V jedné knize je 25 plátků. Na oltář jsme museli použít desítky knih. Oltář má mnoho zlacení, a to je přitom velmi drobné. S pokládkou plátků se musí zacházet velmi pečlivě, protože jsou velmi tenounké," vysvětluje restaurátor, který má se svými kolegy zkušenosti i s opravou jiných oltářů a spolupracovali i na restaurování Františkánského kláštera v Kadani.

Červená barva nebyla původní jen na oltáři, ale i na fasádě. "Když dělali památkáři sondy, tak se zjistilo, že původní je červená v kombinaci s bílou. Stejně jako u oltáře i na fasádě se ale během let nátěry měnily. Vyskytla se tam i bílá, šedá, poslední byla klasická béžová," konstatuje předseda spolku Alois Kůrka.

Spolek má kolem šedesáti členů, většina je místních, kterým nebyl osud zchátralého kostela lhostejný. "V roce 2004 se v kostele konal den otevřených dveří. Po dlouhých letech jsme se my místní mohli dostat dovnitř a když jsme viděli, v jakém je stavu, bylo nám to líto. A tak jsme nejdříve založili sdružení, které se následně změnilo ve spolek," vypráví předseda spolku.

SUAS GROUP pokračuje ve své transformaci a rozšiřuje tým manažerů

Právě jeho členové udělali pro obnovu kostela řadu věcí svépomocí. Šlo například o dešťovou kanalizaci. Díky pořádání různých benefičních ale i jiných akcích vyberou nemalé peníze na záchranu sedlecké dominanty. Dvě stě tisíc korun dostává spolek každý rok od města Karlovy Vary, finance získává i od ministerstva kultury, štědří jsou také soukromí dárci. Od roku 2004 už bylo do rekonstrukce kostela investováno 18,5 milionu korun. "Jsou to tisíce a tisíce hodin práce, které byly na kostele už odvedeny. Vůbec prvním, čím jsme začali, byla pochopitelně oprava střechy. Pod krytinou, jak se následně ukázalo, byly shnilé a dřevomorkou napadlé krovy, které se musely dělat nové. Pak přišla na řadu věž. I na ní se musela opravit částečně střecha, která se dávala do mědi. A vrátili jsme na ni i hodiny. Ty ale nejsou původní, mají elektrický stroj, protože jinak by se musely každý den natahovat," pokračuje Kůrka s tím, že právě vrácení hodin na kostelní věž bylo prvním velkým úspěchem spolku. "Najednou zjistila celá severní část Karlových Varů, že naše hodiny opět fungují," říká spoluzakladatel spolku.

Když bylo zajištěno, že do kostela neteklo, přišel na řadu jeho interiér. I na něm ale práce rozhodně nebyly kvůli zdevastování jednoduché. Někde totiž byly klenby rozpadlé, a tak se musely vyměňovat oblouky. "Pak nastoupili restaurátoři. Snímali vrstvy na stěnách, zkoumali původní malbu i fresky. Následně se pustili do oltáře a venkovní fasády, jenomže mezitím přišel covid. A kvůli němu jsme nemohli pořádat koncerty, nemohli jsme vybírat peníze. Práce na oltáři se tak na tři roky zastavily a my se soustředili na venkovní fasádu," líčí průběh rekonstrukce kostela jeden z jeho největších opatrovníků.

K rozvoji onkologické péče v Karlovarském kraji je uzavřená finální dohoda

V brzké době by měly přijít na řadu varhany, které jsou ale v relativně dobrém stavu a čekají je tak jen drobné úpravy. "Hotovi zdaleka nejsme. Opravit potřebuje také menší mobiliář kostela včetně tří bočních oltářů, kazatelny a mřížky, co odděluje loď od presbytáře. Uvažujeme, že do podlahy bychom nechali instalovat vytápění. Před sebou máme také velkou úpravu kolem kostela, kde jsou nyní rozpadlé zídky. Chceme tam udělat parkové úpravy s cestičkami," prozrazuje Kůrka.

Kostel sv. Anny v Sedleci je stále vysvěcen, vlastníkem je Římskokatolická církev, a tak by se v něm mohly konat i církevní obřady. Vzhledem k jeho rozsáhlosti je ale pro bohoslužby příliš velký. Míst k sezení je tam 350 a podle Kůrky by žádná mše kostel nenaplnila. "Plný býval, když byly poutě. Dnes se ale o obnově poutí tady u nás neuvažuje. Naším cílem je z něho udělat spíše kulturní centrum," uzavírá předseda spolku.