V roce 1989 bylo Karlovaračce Haně Brožové 21 let a v té době studovala 3. ročník II. lékařské fakulty v Motole.

S PODOMÁCKU VYROBENOU PLACKOU Václava Havla a odznakem Občanského fóra se Karlovaračka účastní i aktuálních víkendových akcí v Praze. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Byla jednou z těch, kteří se účastnili takzvaných spanilých jízd, v rámci nichž pražští vysokoškoláci vyrazili po celé republice, aby informovali zbytek země o tom, co se v Praze v pátek 17. listopadu odehrálo. „Když jsem se svým dnes manželem, který poslouchával Svobodnou Evropu, odjížděla v neděli z Varů na kolej, říkal mi, že jedeme stávkovat. Nevěděli jsme ale, do čeho jedeme,“ vzpomíná. V Praze je čekaly zavřené školy a v pondělí už vyrazili na Václavské náměstí. „Na fakultě organizoval stávkový výbor spanilé jízdy a já se přihlásila se spolužačkou, že pojedeme do Varů. Nakonec s námi odjeli ještě dva spolužáci a všichni jsme spali u nás doma,“ vypráví.