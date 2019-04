Cheb - Městu Cheb došla trpělivost s neukázněnými řidiči. Překážející auta odtáhne.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Janeček

Další průzkumný průjezd městem se uskutečnil za doprovodu hasičů v centru Chebu a na městských sídlištích. Opět se podařilo najít automobil, který by v případě požáru bránil příjezdu hasičů k panelovému domu, a byly by tak ohroženy životy tamních obyvatel. Stalo se tak na sídlišti Zlatý vrch, kde je parkovacích míst kriticky málo. Řidič, který příjezd k domu blokoval svým zaparkovaným vozem, dostal na místě pokutu. Kdyby ven nevyšel a o auto by se nepřihlásil, město by ho nechalo nekompromisně odtáhnout.