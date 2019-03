To, že řidiči nevědí, jak reagovat ve chvíli, kdy za sebou na dálnici slyší majáky, ukázal nedávný výjezd hasičů k hořícímu autu na D6. Hasiči dokonce na své sociální síti zveřejnili videozáběry z kabiny hasičského vozidla.

Video ukázalo, že někteří šoféři opravdu netuší, jak záchranářům průjezd zjednodušit a umožnit jim tak hladký dojezd k zásahu. „Většina řidičů v koloně před místem požáru připravila uličku pro bezpečný příjezd zásahové techniky, přesto se i tentokrát našlo několik řidičů, kteří buď nepřemýšlí, nebo je jim to zcela jedno,“ uveřejnili pod příspěvek hasiči.

Záchranářům pak nezbývá nic jiného než na špatně stojící auta troubit a strojník pak absolvuje s těžkým hasičským autem náročný slalom mezi vozidly. Těžko ze záběrů odhadnout, zda jde o ignoraci, nebo je problém v neznalosti řidičů.

Pravidla pro utvoření záchranářské uličky se u nás změnila v loňském roce. Důvodem bylo sjednocení s jinými státy Evropy.

„Možná by pomohlo, kdyby byla na každém druhém nebo třetím mostě plachta řazení, jako je to v Německu,“ zamyslel se nad problémem jeden z diskutujících řidičů.

Jak tedy správně vytvořit uličku pro vozidla integrovaného záchranného systému? Od října loňského roku platí, že je povinné uličku tvořit mezi levým a přiléhajícím pruhem. Vozidla musí na dálnici při příjezdu ke koloně zastavit v levém pruhu co nejvíce vlevo a v přilehlém a dalších pruzích vpravo tak, aby mezi těmito pruhy vznikl prostor o minimální šířce tři metry. Uličku by navíc řidiči měli tvořit už při dojíždění do kolony a ne až ve chvíli, kdy za sebou slyší zvuk majáků. Za nedodržení povinnosti hrozí neukázněnému řidiči pokuta do výše 2500 korun. Mnohem horší je ale fakt, že svým jednáním mohou šoféři zpomalit či omezit průjezd záchranářům. Pokud si nejste jisti, stačí použít jednoduchou pomůcku. Svou pravou ruku. Dejte si prsty do směru jízdy tak, aby palec představoval úplně levý jízdní pruh, ukazováček pak druhý jízdní pruh, prostředníček třetí jízdní pruh. Ulička se tvoří vždy mezi palcem a ukazováčkem.