Karlovy Vary – Rekonstrukce vozovek v Karlových Varech zdaleka nekončí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Ode dneška až do poloviny května musí řidiči počítat s dopravním omezením v Západní ulici. Silničáři budou ale pracovat i v okolí Růzového Vrchu. Od 13. května do konce tohoto měsíce bude částečně omezen provoz v Sedlecké ulici, od 29. do 31. května pak bude zcela uzavřena část ulice Buchendwaldská. Z důvodu celkové rekonstrukce je od konce dubna až do 30. srpna uzavřen také Koptův most.