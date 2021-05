Žádné výrazné dopravní problémy zatím nepřináší už druhý uzavřený strategický karlovarský most. Od pondělka 10. května je totiž kvůli nutným opravám mimo provoz Chebský most. Pro překonání řeky Ohře tak řidičům zbývá nyní především Tuhnický most, který je oběma uzavřeným mostům nejblíže. Zatímco v Tuhnicích nejsou evidentní žádné změny v dopravě, rušno je naopak na druhém břehu Ohře - ke kolonám dochází hlavně v lokalitě U Koníčka, které funguje i jako nájezd na D6. Fronty se tvoří u sjezdu ke kruhovému objezdu jako od Rybář, tak i od Kauflandu.

Většina řidičů o omezení ví, a tak se nesnaží na Chebský most odbočit. Už dopoledne se našlo ale několik "borců", kteří ve směru od Elity na Chebský most vjeli i přes jasně viditelný zákaz. Deníku byl svědkem, jak tam za sebou vjela hned čtyři osobní auta, v jednom byla dokonce řidička s malým dítětem vzadu. "My s tím nic neuděláme, nemůžeme to hlídat, máme tu úplně jinou práci. To víte, to je dominový efekt - vjede sem jeden a další za ním," zlobil se jeden z pracovníků, kteří v pondělí Chebský most opravovali.

Dvorský most je v havarijním stavu, ale jeho demontáž není jako u aktuálně zbouraného Dvorského či nedávno postaveného nového Doubského zatím potřeba. Prošel několika diagnostickými zkouškami, na základě té poslední bylo rozhodnuto o neodkladné opravě. Vyšla na 14 dnů. "Na mostě musíme v těchto dnech provést nezbytnou údržbu, abychom prodloužili životnost mostu, než přistoupíme k celkové obnově, která je neodvratná, a město se jí v následujících letech nevyhne. Nyní se zaměříme na zajištění dostatečného odvodu vody, opravu dilatace a poškozených ploch vozovky," vysvětlil se náměstek primátorky Petr Bursík.

Vedení města stále řeší, jaký charakter bude Chebský most mít. Zda se na něm provoz utlumí, a vznikne z něho takzvaně městský most, který umožní průjezd jen složkám IZS a městské hromadné dopravy. V úvahu přichází i jeho rozšíření. "Současné uzavření Chebského mostu využijeme proto také pro zmapování situace, co nastane v dopravě, když se tento most uzavře. Je to pro nás vlastně modelová situace, jak se doprava ve městě kvůli uzavření Chebského mostu rozpustí," konstatoval před časem karlovarský radní Martin Dušek. Z této modelové situace by totiž mohla vzejít i odpověď, zda je potřeba stavět nový most naproti ulici Charkovská.