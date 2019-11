„V rámci diagnostiky stavu mostu se zde bude částečně odkrývat povrch a zkoumat železobetonová mostní konstrukce,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík (ODS).

Podrobná diagnostika, kterou si v současné době nechává magistrát zpracovávat, má napovědět, jak Chebský most, ale také ostatní karlovarské mosty přes Ohři co nejefektivněji opravit. Už dnes je například jasné, že po dokončení Doubského mostu půjde k zemi Dvorský a na jeho místě vyroste most nový.

„Kompletní výsledky budeme mít k dispozici v polovině ledna,“ řekl Bursík. Město pak bude řešit, co s Chebským mostem dál.

„Za komplikace se všem řidičům omlouváme. Avšak bez toho, aniž bychom se podívali dovnitř mostu, není možné posoudit, jak velkou rekonstrukci bude Chebský most potřebovat,“ dodal Bursík.