Karlovarský kraj - Velmi opatrně si musí řidiči počínat od víkendu na dálnici D6 v úseku mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Na mostu přes Ohři u transmotelu byla uzavřena polovina silnice ve směru na Sokolov a doprava je v obou směrech svedena na druhou polovinu. Bude tomu tak zhruba do 21. srpna.

ŘIDIČI POZOR, ZPOMALTE. Uzavírka části mostu je řádně označená, opatrnost je přesto na místě. | Foto: Foto Deník mel

„Na uzavřené části mostu začínají opravy vozovky. A to v rámci záruky na stavbu. V podstatě se tady děje to samé, co se dělo v loňském roce, kdy byla také uzavřena jedna polovina mostu přes Ohři," řekl Deníku Lukáš Hnízdil, ředitel karlovarské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Po zimní sezoně se podle Hnízdila ukázalo, že metoda, kterou odborníci použili při opravě na druhé části mostu, byla podle všeho vhodná. Neobjevili tady žádné závady na opravené části. Stejným způsobem proto opraví rovněž momentálně uzavřenou polovinu mostu.

„V podstatě jde o to, že bude kromě jiného původní asfaltový povrch nahrazen pružnějším. Stanovený termín dokončení akce je orientační, teoreticky mohou opravy skončit i dříve. Za jak dlouho akce na mostě skončí, o tom bude rozhodovat především počasí," poznamenal Hnízdil.

Aplikace speciální hydroizolace, na niž dojde po odstranění původní vrstvy vozovky na mostě, totiž vyžaduje určité klimatické podmínky.