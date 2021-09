„Samotné koryto Mlýnského potoka, nad nímž most vede, jsme vydláždili z lomového kamene. Na obou stranách mostu naváže koryto na svůj stávající stav,“ doplnila mluvčí Zikešová s tím, že rekonstrukce tohoto úseku přišla ŘSD na 7,86 milionu korun bez DPH.

Už příští týden by mělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončit rekonstrukci mostu na silnici I/6 u Andělské Hory. Silničáři ho opravují za částečné uzavírky od konce července. Na místě je ale stále zachován obousměrný provoz.

