Řidičku, která narazila s autem do stromu, do nemocnice dopravil vrtulník

Ve středu 18. ledna před půl druhou hodinou odpolední, na silnici II/221 u Ostrova u obce Kfely, narazila sedmatřicetiletá řidička ve Volkswagenu, která jela z Ostrova do Merklína, do stromu. Podle policie zřejmě nepřizpůsobila rychlost a dostala se do smyku, načež přejela do protisměru a následoval náraz.

Dopravní nehoda u Ostrova, při které auto narazilo do stromu. | Foto: PČR