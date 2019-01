Karlovarský kraj - Celková dostavba silnice R6 z Chebu do hlavního města by stála necelých třicet miliard korun.

Rychlejší a pohodlnější cestu z Karlovarského kraje do Prahy mají usnadnit čtyři obchvaty na silnici R6, jejichž stavba má začít po roce 2015.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má letos k dispozici 47 milionů korun, které budou použity na pokračování přípravných prací. „Jedná se o obchvaty kolem obcí Řevničov, Lubenec, Hořovičky a Hořesedly," řekl generální ředitel ŘSD David Čermák.

„Odhadované náklady na výstavbu těchto čtyř obchvatů se pohybují mezi šesti až osmi miliardami korun."

Největší problém je v současné době výkup pozemků kolem obcí, kde mají zmíněné obchvaty vzniknout.

I proto se do celé věci vložilo ministerstvo zemědělství, které uvolní pro silnici některé pozemky, které vlastní.

Nejlepší situace s výkupy pozemků pro obchvat je v případě Řevničova a Lubence. Tady už je pro stavbu zajištěno přibližně 50 procent požadovaných pozemků.

„Obchvat kolem Řevničova má v současné době prioritu číslo jedna, ostatní tři obchvaty mají status priority dvě. Do roku 2015 máme přípravu těchto staveb finančně pokrytou. Chceme tyto čtyři stavby zařadit do operačního programu Doprava v příštím plánovacím období Evropské unie a tudíž získat z EU také dotace na stavbu," uvedl Čermák.

Včera se kvůli dostavbě silnice R6 sešlo pět poslanců z Karlovarského kraje a společně zaslali dopis na ministerstvo dopravy, aby dále jednalo o pokračování rychlostní silnice.

„Mohlo by se zdát, že jsme s datem, kdy má začít stavba obchvatů, nespokojeni. Ale opak je pravdou. Jsme rádi, že se nám povedlo dostat tyto obchvaty na R6 do prioritního seznamu," prohlásil poslanec Jan Bureš (ODS).

Další otazníky také visí nad počtem jízdních pruhů na budoucích obchvatech.

„Na tuto otázku odpoví právě vypracovávaný dokument, který by měl být k dispozici letos v květnu. Poté se následně rozhodneme, zda budou mít obchvaty dvouproudový či čtyřproudový profil komunikace," konstatoval Čermák.

Pokud jde o definitivní dokončení cesty do Prahy, je podle Čermáka konečné datum otevření rychlostní komunikace z Chebu až do hlavního města zatím nejasné.

„Neodvážím se v tomto případě vůbec hádat, kdy by mohla být celá silnice dokončena. Pokud to vezmu z finančního hlediska, tak by kompletní dostavba silnice R6 mezi Karlovými Vary a Prahou stála necelých 29 miliard korun," dodal Čermák.