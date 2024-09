" Cílem projektu v centru města vedle areálu Bohemia bylo vybudování záchytného parkoviště. Součástí bylo odvodnění parkoviště, návrh veřejného osvětlení, kamerového systému a dobíjecích stanic pro elektromobily. Prozatím je zde 113 stání. Tvar parkoviště respektuje budoucí možné rozšíření parkovací plochy a případné přemístění heliportu," říká mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc. Náklady vyšly zhruba na 11,2 milionu korun, a to včetně projektové dokumentace.

Další nové parkoviště slouží v ulici Nádražní vedle budovy ČD v Sokolově. Na parkovišti jsou navržena šikmá parkovací stání pod úhlem 60 stupňů. Celkem zde vzniklo 85 nových míst včetně pěti stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí projektu je také oplocení parkoviště. Plocha vzniká na místě bývalých několika nemovitostí, které dříve sloužily Českým drahám. Sokolov nevzhledné budovy koupil a nechal je zbourat.

Stavbou tohoto parkoviště začala revitalizace areálu bývalého depa u sokolovského nádraží. Ta je rozdělena do několika etap. Město mimo jiné žádá o dotaci z programu Smart Parks neboli chytré parky. Ta je určena pro regeneraci brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou v hospodářsky slabých regionech. Dotaci lze využít také na přípravu území, což má Sokolov v plánu. Kromě parkovacích ploch, zde plánují i uhlíkové úložiště.

„Zmíněné finanční prostředky by měly jít na infrastrukturu. Jde o přívod plynu, kanalizace, vody,“ potvrdil starosta Sokolova Petr Kubis. V prostoru bývalého depa počítalo město s velkou ekologickou zátěží. Odborné posudky nakonec ukazují, že nebude až tak fatální. Plány na přeměnu depa se průběžně mění dle potřeb a možností získání dotací. Důležitým faktorem byl i zájem investorů. Průmyslová zóna v Sokolově není a ani v těchto prostorech nevznikne. Území není tak velké, aby vzbudilo zájem případných investorů.

Rozhoduje se také o tom, co s domy, které v lokalitě město vykoupilo a v současné době jsou prázdné a vybydlené. V plánu byla odstavná plocha pro kamiony a také autobusy z nedalekého dopravního terminálu, přemístění výroby chráněných dílen či pozemek pro dvě haly drobné výroby. Co definitivně radní takzvaně odpískali, bylo výcvikové středisko IZS, o kterém se v minulosti také mluvilo. Za prvé město tehdy nenašlo nikoho, kdo by se spolupodílel nebo byl hlavním investorem této akce. A za druhé se nechtěli zbavit jedné z mála lokalit města, kde lze rozvíjet nějakou výrobu.