Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás stručný přehled nejdůležitějších událostí, které se udály v roce 2023 v Karlovarském kraji.

BMW otevřelo u Sokolova své největší testovací centrum na světě | Foto: bmwgroup.com

Červenec

Vražda vyhazovače: Vinen je pouze Pávek, Štěpnička a Teleki jsou na svobodě

Velmi překvapeni byli známí a příbuzní, ale i advokáti trojice obžalovaných v případu téměř 12 let staré vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S. rozsudkem, který 4. července padl u Krajského soudu v Plzni. Ten konstatoval, že šlo skutečně o nájemnou vraždu. Vinen jen z ní ale pouze Petr Pávek, který měl podle soudu svého kamaráda v říjnu 2011 zastřelit. Soud mu vyměřil 17 let odnětí svobody. Otázku, kdo si vraždu u něj objednal, soud nakonec neřešil. Objednavatelem měl být podle obžaloby bývalý provozovatel vyhlášené karlovarské diskotéky Brooklyn (dříve Morava - pozn. red.) Jan Štěpnička, podílet se ní měl Jan Teleki. Oba dva ale soud zprostil obžaloby a oba dva byli okamžitě propuštěni na svobodu.

Vyhlášení rozsudku se zúčastnila řada Karlovaráků. Soudkyně je dopředu upozornila, že pokud někdo má problém s emocemi, ať raději opustí jednání. Dvě hodiny pak trvalo zdůvodnění verdiktu. Jak na Štěpničkovi tak na Telekim bylo vidět, že i je rozsudek zaskočil. Pávek ihned po procesu oznámil, že se odvolá.

Karlovarský kraj zakázal rozdělávání ohňů

Zákaz rozdělávání ohňů a omezení dalších aktivit, které by mohly vést k požáru, platí od pondělí 10. července v celém Karlovarském kraji. Nařízení vyhlásil kraj s ohledem na velmi vysoké teploty, platnou výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu a na doporučení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. „Kvůli tropickým teplotám, které sužují také Karlovarský kraj, jsme se rozhodli vyhlásit zákaz rozdělávání ohňů a omezení aktivit, které jsou potenciální hrozbou. Tímto krokem chceme předcházet zvýšenému riziku vzniku požárů. Žádám proto všechny obyvatele Karlovarského kraje, aby dodrželi toto omezení a minimalizovali tak možné nebezpečí,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Noční bouřka vyvracela v kraji stromy, Slovenská ulice ve Varech byla neprůjezdná

Zhruba půlkilometrový úsek Slovenské ulice v Karlových Varech mezi Gejzírparkem a odbočkou na Březovou musel být s okamžitou platností ve středu 12. července uzavřen pro veškerou dopravu. Důvodem bylo velké množství stromů popadaných na vozovku v důsledku noční bouřky doprovázené silným větrem a srážkami. „Ihned ráno jsme vyjeli na místo, zmapovali celou situaci a Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary začaly okamžitě s odklízením popadané vegetace a dalšími pracemi na zajištění stromů v přilehlém porostu. Odstraňování následků bouře potrvá celý den a komunikaci budeme muset nechat uzavřenou,“ uvedl radní Petr Bursík.

Markéta Vondroušová přijela slavit do rodného Sokolova

Ve středu 19. července přijela do Sokolova vítězka Wimbledonu a jedna z nejlepších současných českých tenistek, Markéta Vondroušová. Sokolov navštívila několik dní po svém vítězství ve Wimbledonu. Zopakovala tak obrovský úspěch, kterým se může pyšnit jen pár nejlepších hráček světa pocházejících z Česka. Vondroušová získala premiérovou trofej z turnajů takzvané velké čtyřky na druhý pokus. Před čtyřmi lety neuspěla v boji o titul na antukových kurtech Roland Garros ve Francii. "Je to nejen vítězka Wimbledonu, ale také skvělá inspirace pro mladé sportovce v našem městě," říká starosta Sokolova Petr Kubis. "Chceme touto cestou poděkovat Markétě za to, že si našla čas na návštěvu a těšíme se na společné oslavy jejího úspěchu," dodal mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc.

Maky, jsi nejlepší, vítej doma, volali v Sokolově fanoušci Markéty Vondroušové

O Alžbětiny lázně má zájem prestižní Hilton

Jedna z posledních lázeňských budov, Alžbětiny lázně, která zatím patří městu, každoročně polyká desítky milionů korun. Město proto bude jednat se soukromými investory o dlouhodobém pronájmu. Zájem projevili dva investoři, přednost má ale Hilton, tedy jeho značka Curio Collection.

Karlovarské Lázně III patří nově Sokolovské uhelná a SUAS GROUP

Karlovarské Lázně III, které do roku 2010 patřily městu a měla je v dlouhodobém pronájmu firma Veso, znovu změnily majitele. Nyní je vlastní Sokolovská uhelná a SUAS GROUP. Lázně III, z části původním majitelem přestavěné na Spa Hotel Windsor, mají podle nového majitele stále zachovávat kvalitu lázeňské péče, nabídku rozmanitých hotelových služeb a rozvíjet kongresové a jiné kulturně společenské aktivity pro zvýšení návštěvnosti karlovarského regionu. A to jak pro lázeňské hosty, tak i pro další návštěvníky. "Společně s hotelem Romania, který rovněž patří do portfolia skupiny, budou od nynějška obě zařízení spolupracovat na tom, aby poskytovala profesionální servis všem hostům," uvedla Jana Pavlíková, mluvčí skupiny SUAS GROUP.

Největší testovací areál BMW na světě je na Sokolovsku. Polygon právě otevřel

Skupina BMW Group slavnostně otevřela testovací polygon nedaleko Sokolova. Je určen pro automatizovanou jízdu a parkování. Jde o největší testovací areál BMW na světě, čítající 600 hektarů. Jde o půdu, která zde ležela ladem. Pro perspektivní technologický vývoj byla recyklována. Jako první vývojové místo svého druhu ve střední Evropě bude Future Mobility Development Center (FMDC), do něhož bylo investováno 300 milionů eur, hrát klíčovou roli ve vývoji systémů mobility budoucnosti.

BMW otevřelo u Sokolova své největší testovací centrum na světě

Bývalá výsypka povrchového dolu se proměnila v inovační centrum zaměstnávající více než sto kvalifikovaných pracovníků. Okolní terén nabízí ideální reálné podmínky pro testování vysoce a plně automatizované jízdy a parkování, které doplňují virtuální simulace jízdních situací. Právě zásluhou kombinace virtuálních simulací a reálného testování splňuje BMW Group nejvyšší bezpečnostní požadavky svých zákazníků. FMDC v Sokolově doplňuje stávající testovací a vývojové areály BMW, které se nacházejí v Aschheimu u Mnichova, Miramas ve Francii a Arjeplogu ve Švédsku.