Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás stručný přehled nejdůležitějších událostí, které se udály v roce 2023 v Karlovarském kraji.

Je to šok, všichni se tu známe, říkají lidé po vraždě v Novém Sedle | Foto: Deník/Roman Cichocki

Únor

Františkovy Lázně povede koalice složená ze Sdružení místních, hnutí ANO a přeběhlíkem

Nečekaným vyústěním skončilo přetahování františkolázeňských zvolených zastupitelů o podobě nové koalice. Vedení města se ujme koalice tvořená vítězným Sdružení místních (pět mandátů) společně s hnutím ANO (dva mandáty) a jedním zastupitelem nyní už opozičního uskupení PRO Františkovy Lázně. V opozici skončí až dosud favorizované PRO s hnutím FAJN Frantovky a Alternativou pro Františkovy Lázně. Osmičlenná koalice bude mít těsnou většinu v patnáctičlenném františkolázeňském zastupitelstvu.

Uvolněnou starostkou byla zvolena Lenka Průšová ze Sdružení místních, uvolněným prvním místostarostou Ivem Mlátilíkem z téhož sdružení a post druhého místostarosty obsadí Otakar Skala, který kandidoval za opoziční Pro.

Ašské nádraží bude mít novou budovu, parkoviště i nástupiště

Přes padesát let stará nádražní budova v Aši je minulostí. Do budovy z roku 1971 se zakously nůžky bagru, které ji mají za úkol srovnat se zemí. Na místě vznikne nová menší. Vítěz výběrového řízení nabídl realizační cenu ve výši zhruba 69 miliónů korun, podíl města Aše je 7,5 milionu korun, ceny jsou bez DPH. Nová budova bude modernější, energeticky úspornější a cestujícím z Čech i Německa nabídne větší komfort. "Stavbě nové odbavovací budovy předchází odstranění původní z roku 1971. Rozebírání budovy probíhalo už několik týdnů uvnitř objektu. V současné době je viditelná i z venku, kdy se do obvodového zdiva zakousl bagr," řekl mluvčí Aše Milan Vrbata.

Současná výpravní budova na vlakovém nádraží z roku 1971 je z pohledu současného drážního provozu naddimenzovaná, navíc je v nevyhovujícím stavu. „Jako nejvýhodnější varianta proto byla vybrána výstavba zcela nového jednopodlažního objektu s výrazně menším objemem a v energeticky úsporném standardu,“ vysvětlil za Správu železnic Dušan Gavenda.

Novostavba bude oproti nynější výpravní budově posunuta východním směrem, blíže k nástupišti číslo dva. „Přízemní objekt bude tvořen dvěma výškově i materiálově odlišnými kvádry. Prosklená stěna odbavovací haly bude ve vstupním průčelí olemována portálem z pohledového betonu. Na kvádr haly naváže nižší část s provozními místnostmi, provedená v režném cihelném zdivu,“ konstatoval Gavenda.

Chebská knihovna vyhořela, už je opravená a začíná stěhování

Hlavní budova Městské knihovny v Chebu, která vyhořela a kvůli tomu se muselo zlikvidovat 76 tisíc knih, je opravená. Začíná tak stěhování pracovišť z náhradních prostor, zapojování „přeživší“ techniky a pořizování nové, kterou pro zajišťování služeb knihovna nezbytně potřebuje. Pracovníci oddělení pro dospělé také plánují jiné uspořádání půjčovny. Pokud nenastanou nějaké komplikace, veřejnosti by se oddělení pro dospělé mělo otevřít v březnu. Informovala o tom na webu města Cheb Martina Kuželová, ředitelka Městské knihovny v Chebu.

Krušné hory zapadaly sněhem

Výborné sněhové podmínky nabízely sjezdařům i běžkařům Krušné hory a také sjezdovka v Mariánských Lázních. Silný vítr ale přerušil provoz lanovky Prima Express. Odhad provozovatelů je, že že ostatní lanovky zůstanou v provozu, včetně Neklidu. Na Klínovci leželo od 50 do 80 centimetrů sněhu, lázně hlásily na svahu bezmála metr sněhu.

Policie rozprášila pervitinový gang. Zatýkala v Chodově i v Karlových Varech

Osm zadržených osob, několik domovních prohlídek, zajištěno 1,5 kilogramu pervitinu a tři varny na výrobu této drogy. To je výsledek speciální policejní akce nazvané Mouka. Je to tak už druhá speciální operace na území Karlovarského kraje za první týdny letošního roku. Kriminalisté v rámci akce Mouka zahájili trestní stíhání pěti osob ve věku 40, 43, 43, 44 a 49 let, které obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Poslední výsuv lávky je hotov. Celkem bude přemostění stát 200 milionů korun

Uskutečnil se poslední výsuv mostního segmentu číslo 13 u chebského vlakového nádraží. Kompletně je tak propojena lávka ze strany Švédského vrchu s chebskou ulicí Riegerova. Podle informací z rady města se náklady na stavbu lávky vyšplhají k 200 milionům korun.

Zemětřesení v Turecku: Země se silně chvěje i na západě Čech

Ničivé zemětřesení, které zasáhlo Turecko a Sýrii zaznamenaly i automatické seismografy na západě Čech. Podle záznamů se země otřásala ještě dopoledne a intenzita byla několikanásobně větší než při zemětřesném roji ze začátku letošního ledna.Také v obou krajích západu Čech se v noci silně otřásla zem. Síť automatických seismografů zaznamenala první záchvěv kolem jedné hodiny ranní a od té doby jsou křivky rozkolísané. Oproti zemětřesnému roji ze začátku ledna až několikanásobně. Lidé na Karlovarsku nebo Plzeňsku ale nemuseli nutně tyto záchvěvy zaznamenat. „I když seismografy naměřily magnitudo podobné jako v Turecku, tedy hodnoty 7,8, tak ale zemětřesení bylo s nulovou intenzitou, kdy nedošlo k žádným škodám a lidé ho nemuseli pocítit,“ sdělila Deníku Jana Urbanová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Vražda v Novém Sedle: Je to šok, po ženě zůstaly děti, říkají místní

Vražda dvaačtyřicetileté ženy, která se odehrála v Novém Sedle, místní obyvatele šokovala. "Tomu se ani nechce ani věřit. Všichni se tady známe," říká obyvatel Nového Sedla, který nechce být jmenován. Stejně jako řada dalších lidí si oddychl, když si pro osmačtyřicetiletého muže podezřelého z vraždy přišla zásahová jednotka. Tragédii připomínají svíčky přímo před vchodem, kde zavražděná žena bydlela. "Byla to hodná ženská, zbyly po ní děti. A také vnoučata, je to hrozné. Jsme malé město, všichni se tu známe o to je to horší, těžko se o tom mluví," uvedl další místní obyvatel. Obviněný muž podle policie v nočních hodinách ze 3. na 4. února přišel do bytové jednotky v Novém Sedle, kde jeho dvaačtyřicetiletá známá bydlela. "Dvojice měla mít slovní rozepři ohledně získání omamných a psychotropních látek. Po tomto slovním konfliktu měl osmačtyřicetiletý muž ženu fyzicky napadnout několika údery do horní poloviny těla, zejména do oblasti hlavy. Jednat měl s úmyslem ženu usmrtit a pro sebe získat majetkový prospěch," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Karlovy Vary budou přístupnější. Začala výstavba úseku dálnice D6 u Hořesedel

Dokončení dálnice D6 je zase o krok dál. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výstavbu dalšího úseku, a to u Hořesedel ve Středočeském kraji, které jsou považovány za pomyslnou polovičku trasy z Karlových Varů do hlavního města. Stavba úseků D6, které se nacházejí na území Karlovarského kraje, by měly přijít na řadu příští rok, konkrétně se jedná o část Olšová Vrata - Karlovy Vary.

V roce 2025 má přijít na řadu Žalmanov - Olšová Vrata.

Dva vlaky narazily na železničním přejezdu u Tršnice na Chebsku do auta

Dva vlaky a osobní auto se střetly na železničním přejezdu u Tršnice na Chebsku. "Do osobního auta tam měly narazit dva vlaky. V jednom vlaku cestovalo 17 lidí, ve druhém sedm. Všichni cestující jsou bez zranění, stejně jako pasažéři z osobního vozidla," uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Cestující byli evakuováni do přistavené náhradní dopravy. Provoz na železnici byl zastavený.

Petr Pavel zahájil návštěvu Karlovarského kraje v Aši, dostal květiny

Návštěvu Karlovarského kraje zahájil budoucí prezident České republiky Petr Pavel spolu s manželkou v Aši. Před tamní radnicí na něho čekali lidé s kyticemi a vítali ho s tím, že mají radost z jeho zvolení. Jedna z přítomných žen ho požádala o podpis a sdělila mu, že je velmi ráda, že stane v čele České republiky. Poté budoucí prezidentský pár navštívil Mateřské centrum Klubíčko v Chebu, pak podnik BWI Czech Republic v Chebu, s.r.o. Z Chebu se přesunul na Městský úřad v Sokolově, pak do Karlových Varů, kde diskutoval v KV Areně s hejtmanem Karlovarského kraje, primátorkou města a s vedením kraje. "Po tomto bodu programu se pan Pavel zúčastní hokejového zápasu HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha, bude přítomen slavnostnímu vhození buly. Mezi 18. a 19. hodinou je dále neplánováno setkání s občany v Krajské knihovně Karlovy Vary, po jeho skončení se tam uskuteční brífink pro média," sdělila mluvčí.

Cheb má špičkovou nemocnici, rozsáhlá rekonstrukce skončila

Více než tři čtvrtě miliardy korun stála rekonstrukce chebské nemocnice, která v únoru skončila. Karlovarský kraj zahájil na podzim roku 2019 opravy a dostavbu pavilonu B a navázal tak na výstavbu nového pavilonu A, jež byla dokončena v roce 2018. „Pavilon B se dočkal rekonstrukce a přístavby. Levá část zrekonstruované budovy nyní slouží pro specializované ambulance, ORL a ordinaci pro sonografická vyšetření. Středová část je určena pro pracoviště a zázemí radiologie. V pavilonu jsou umístěna lůžková oddělení chirurgie, interny, gynekologie a ORL. Nechybí ani osm takzvaných dospávacích lůžek, jež jsou určena pacientům po operacích. Sloužit budou pro všechny operační sály. V tomto pavilonu se nachází také gynekologická ambulance a rehabilitace. Pacienti a návštěvníci nemocnice jistě ocení i úpravy hlavního vchodu a možnost občerstvení v bistru,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek.

Mráz a nový sníh vytvářel skvělé podmínky pro lyžování na Klínovci i v Mariánkách

Několik mrazivých dní a víkendové sněžení přineslo spolu s umělým sněhem velice dobré podmínky pro lyžaře, kteří zavítali na sjezdovky na Klínovec či do Mariánských Lázní. „Ani letos by neměl být problém udržet alespoň částečný provoz na severních sjezdovkách do velikonočních prázdnin, konkrétně do 9. dubna. Co se bude dít potom, uvidíme podle aktuálního zájmu lyžařů a sněhovým podmínkám,“ uvádí provozovatelé areálu na Klínovci a dodávají, že mimo dostatku sněhu na sjezdovkách si tak na horách návštěvníci užijí pohádkovou atmosféru zasněžených Krušných hor. Podobně to vidí i v Mariánských Lázních, a současný stav hodnotí slovem „paráda“. „Bude to luxus, modrá obloha, čtyři stupně pod nulou a 55 až 95 centimetrů sněhu.“

Mráz a nový sníh vytvářejí skvělé podmínky pro lyžování na Klínovci i Mariánkách

Novou manažerkou UNESCO v Mariánských Lázních je architektka Zuzana Stejskalová

Novou site manažerkou UNESCO v Mariánských Lázních se stala architektka Zuzana Stejskalová. Na zasedání městského zastupitelstva 21. února ji představil starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík."V krátkém projevu řekla, že v současné době přebírá funkci od svého předchůdce, pana Dr. Vladimíra Kajlika, a velmi si váží důvěry, kterou do ní město vložilo," informovala Elena Sorokina, PR manažer Lokální destinační agentury KIS Mariánské Lázně.