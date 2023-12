Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás stručný přehled nejdůležitějších událostí, které se udály v roce 2023 v Karlovarském kraji.

V Chodově začali stavět nové Penny. To původní před rokem shořelo | Foto: Deník/Roman Cichocki

Říjen

U jesenické přehrady prodávají unikátní nemovitost. Kostel za 2,2 milionu

Nabídky realitních kanceláří jsou velmi široké. Koupit dnes může člověk například byt, dům, garáž, pozemek nebo třeba betonový vojenský bunkr. Významnou sakrální památku a dominantu širokého okolí u vodní nádrže Jesenice lze ale pořídit jen v Dřenicích na Chebsku. A nevyjde ani draho. Zájemce za ní zaplatí 2,2 milionu korun. V současné době je jeho majitelkou Urszula Sapikowski ze Spojených států amerických. "Kostel svatého Oldřicha je významná sakrální památka, dominanta širokého okolí a patří k nejstarším památkám na tomto místě. Původně románský kostel založený před rokem 1200 byl v 17. století barokně přestavěn a v roce 1683 vysvěcen. Kostel je jednolodní s trojbokým presbytářem a mohutnou věží. Na budově kostela i bývalé márnice, která ke kostelu patří, se dlouhodobě neprovádí žádná údržba, bylo provedeno jen základní zajištění stavby proti vniknutí vandalů a případnému zatékání střechou," to se dozví zájemce u realitního makléře společnosti, který je pověřen zprostředkováním prodeje této nemovitosti.

Byt za osm milionů, pošta, kostel nebo domek s autoservisem, to vše je na prodej

Blanka Horáková oslavila 101 let, je nejstarší občankou Chebu

Století a jeden rok. Tolik je Blance Horákové, která své úctyhodné narozeniny oslavila v domově pro seniory na Spáleništi v Chebu. Je nejstarší obyvatelkou Chebu. Ke krásnému životnímu jubileu přišel poblahopřát také starosta Chebu Jan Vrba. „Paní Horáková pochází z Přeštic. Po válce se s rodiči přestěhovala do Chebu, kde se také seznámila se svým budoucím manželem. S ním pak vychovala dceru Jitku. Celý život pracovala ve zdravotnictví na právním oddělení,“ informovalo v pondělí město Cheb na sociální síti s tím, že ke zdravotnictví měla velmi blízko, neboť její tatínek býval lékařem. Paní Blanka se věnovala také loutkovému divadlu, spolupracovala s ochotníky. Její manžel byl totiž režisér a veliký divadelní nadšenec. I v důchodovém věku chodila brigádně vypomáhat na Okresní úřad v Chebu. Paní Blance přeje město Cheb hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let, a redakce Deníku se k přání připojuje.

Na D6 je zprovozněna další část dálnice, přeložka u Hořoviček

Silničáři v pondělí 9. října zprovoznili další část dokončené dálnice D6 vedoucí z Prahy do Chebu. Jak informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Zuzana Zikešová, jedná se o obousměrnou přeložku silnice I/27 ve směru od Žatce k silnici I/6.

„Úsek dálnice D6 Hořovičky o délce 5,2 kilometru s předpokládanou cenou 1,9 miliardy korun plánujeme zprovoznit v roce 2025. Zhotovitelem stavby je Berger Bohemia a.s., Eurovia CS, a.s. a Stavby mostů a.s.,“ říká mluvčí Zikešová s tím, že na stavbě dále například silničáři sanují podloží hlavní trasy, vrtají vertikální dreny v hloubce asi osmi metrů, které mají za cíl odvést vodu z hloubky k povrchu terénu a urychlují tak sedání násypu. Intenzivně se také pokračuje na výstavbě mostu přes silnici do Bukovan.

Nové úseky D6 se v současnosti budují na území Středočeského kraje. Karlovarský kraj má přijít na řadu příští rok, kdy začne souběžně výstavba částí Olšová Vrata - Karlovy Vary a Žalmanov - Knínice, v roce 2025 Žalmanov - Olšová Vrata.

Limberský se u karlovarského soudu zpovídá z vydírání. Jsem nevinný, říká

U Okresního soudu v Karlových Varech začalo v úterý 10. října hlavní líčení v rok starém případu vydírání, z něhož je obžalován bývalý fotbalový reprezentant David Limberký, jeho nejlepší kamarád Pavel Vaigl a Karlovaráci František Kohout a Marcel Kosec. Čtveřice mužů měla na podzim 2022 řešit spory ohledně investic v kryptoměně s Karlovarákem Lubošem Jírou v restauraci Bon – Jour u karlovarského stadionu AC Start. Podle obžaloby měli muži během schůzky v kavárně Jíru vydírat, a to za pomoci střelně zbraně. Ten následně vyhledal lékařské ošetření. Čtveřice obžalovaných svou vinu popírá. Limberský během své výpovědi dokonce nezmínil ani použití střelné zbraně.

Limberský se u karlovarského soudu zpovídá z vydírání. Jsem nevinný, říká

Řeka Ohře ukrývala u Tuhnicích mrtvolu. Jde o další tragédii za poslední roky

Hrůzný nález čekal na náhodného kolemjdoucího, který se pohyboval poblíž volnočasového areálu Meandr v Karlových Varech 5. října v ranních hodinách. Křoví řeky Ohře, která tudy protéká, totiž ukrývalo mrtvé tělo. „Můžeme potvrdit, že 5. října jsme krátce před osmou hodinou ranní přijali oznámení o osobě bez známek života, která se nacházela v řece Ohři v Karlových Varech. Prvotním šetřením na místě bylo předběžně vyloučeno cizí zavinění. Případem se nadále zabývají karlovarští kriminalisté,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Podle informací Deníku šlo o muže, jehož tělo v řece mohlo být týden až deset dnů. „Totožnost osoby už známe, ale nebudeme k případu poskytovat bližší informace,“ komentoval záležitost mluvčí Kopřiva. Ten tak ani nesdělil stáří ani to, odkud osoba pocházela, což by mohlo naznačit, z jaké dálky k Meandru připlula. Nesdělil ani to, zda daného člověka někdo postrádal.

Sníh a námraza. Nejvyšší vrchol Krušných hor se zbarvil do bíla, podívejte se

Po několika týdnech teplého a barevného podzimu na vrchol Krušných hor Klínovec dorazila zima. Námraza na stromech a konstrukci budov zůstala po celý den. V noci na pondělí napadlo několik centimetrů sněhu, který na částečně prosluněných místech odtával jen pomalu. Klínovec byl od ranních hodin zahalen do mlhy a nízké oblačnosti, teplota se pohybovala kolem nuly.

Podle meteorologů bude chladné počasí pokračovat, vydali i výstrahu pro Karlovarský i Plzeňský kraj na možnost mrazů ve vegetačním období. Očekávají, že v nočních a ranních hodinách budou teploty v místech s uklidněním větru a malou oblačností klesat pod bod mrazu, a to zejména v přízemní vrstvě. Mráz může poškodit teplomilnější druhy zeleniny.

Hotel Klínovec nespadne, zachrání jej těžaři

Boží Dar pronajal zchátralý Hotel Klínovec i s rozhlednou Sokolovské uhelné na pětadvacet let. Oprava celého komplexu je odhadnuta na přibližně 420 milionů, část peněz chce město získat z dotací Fondu spravedlivé transformace.

Němci už kontrolují na hranicích auta, doklady a provádějí testy na drogy

Při příjezdu na bývalý hraniční přechod Pomezí - Schirding omezují dopravní značky rychlost všech přijíždějících řidičů. Každý z nich musí zpomalit až na 20 kilometrů v hodině a zastavit u předsunuté hlídky. Ta ho buď pošle dál nebo mu přikáže jízdu na přilehlé parkoviště, kde se musí posádky podrobit kontrole. Tak to vypadá na hranicích poté, co od pondělí 16. října Německo zavedlo stacionární kontroly na hranicích s Českou republikou. "Vozidla si vybíráme namátkově. Co kontrolujeme je na nás," sdělil stručně jeden z kontrolujících německých policistů.

V Karlovarském kraji vzniká polytechnická vysoká škola, nabídne unikátní obory

Nedostatek vysoce kvalifikovaných lidí. To je problém, s kterým se dlouhodobě potýká Karlovarský kraj. Jedním z důvodů je fakt, že v kraji chybí vysoká škola. Na konci srpna bylo proto v Karlových Varech podepsáno memorandum o přípravách vzniku vysoké polytechnické školy v kraji. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) ve spolupráci s Karlovarským krajem z tohoto důvodu uspořádala schůzku s velkými zaměstnavateli. Hlavním tématem bylo, jaké obory by zde měly vzniknout. Účastníci jednání se shodli na tom, že by měly být unikátní, ale zároveň měly absolventům nabídnout poměrně široké uplatnění. A první zájemci by mohli začít studovat už v roce 2025.

V Karlovarském kraji vzniká polytechnická vysoká škola, nabídne unikátní obory

Žena chtěla ve Staré Roli uškrtit svého přítele. Hrozí jí výjimečný trest

Až výjimečný trest hrozí pětapadesátileté ženě z Chebska za pokus vraždy jejího osmdesátiletého partnera z Karlových Varů. Pokusila se muže uškrtit začátkem letošního září, ale až nyní policisté překvalifikovali čin jako pokus o vraždu. Motivem bylo deset tisíc korun. K násilnému trestnému činu došlo podle zdroje Deníku ve Staré Roli v Karlových Varech.

V Chodově začali stavět nové Penny. To původní před rokem shořelo

Ze strany zákazníků tolik očekávané zahájení stavby nové prodejny Penny v Chodově je tady. Na stavbu v těchto dnech nastoupili dělníci a zahájili práce. Jako první pracují na oplocení celé stavby a pro řidiče zde přibyly značky, které řidiče upozorňují na to, zde zde po dobu stavby nového supermarketu nesmí ani zastavit. Podle vedení firmy je všeobecně známo, že získání každého stavebního povolení poměrně komplikovaným procesem. "Poskytli jsme úřadům veškerou součinnost a oceňujeme také dobrou spolupráci s vedením města," řekl mluvčí společnosti Tomáš Kubík. Při ideálním stavu chtěla firma letos nejen začít stavět, ale i otevírat. Vyšlo alespoň to první. Požár, který v neděli 6. listopadu 2022 zachvátil a zcela zničil prodejnu Penny v Chodově na Sokolovsku způsobil hmotnou škodu ve výši bezmála 50 miliónů korun. Požár způsobil tehdy osmnáctiletý mladík, který si chtěl u venkovního stanoviště košíků dobít v tamní zásuvce mobil. Ten mu zapadl mezi plastové nákupní koše do kterých se chtěl mladík dostat pomocí zapalovače. Následující požár plastů přeskočil na střechu budovy a prodejnu zcela zničil. Zbyly z ní prakticky jen ohořelé obvodní zdi. Poničeno bylo i několik aut, parkujících v těsné blízkosti prodejny. Oheň si tehdy naštěstí nevyžádal žádné oběti ani zranění.

VIDEO: V Chodově začali stavět nové Penny. To původní před rokem shořelo

V Tuhnicích se vyšetřuje vražda. Obětí má být pohřešovaný Sokolovák

Karlovarská čtvrť Tuhnice je dějištěm vyšetřování vraždy. Podle informací Deníku má být zavražděným šestadvacetiletý R. Ř. s trvalým bydlištěm v Sokolově. Policie zatím nechce tuto informaci komentovat. Na twitteru vydala pouze prohlášení: „Krajští kriminalisté od čtvrtka 26. října vyšetřují násilný trestný čin, ke kterému došlo na Karlovarsku. Případ prověřujeme jako zvlášť závažný zločin vraždy. Více informací k tomuto případu sdělíme, jakmile to bude možné.“ Vražda souvisí s domem na Moskevské ulici v karlovarských Tuhnicích a také s blízkým tuhnickým lesem. Tam krajští kriminalisté během čtvrtka prováděli vyšetřování. Policejní páskou zamezili vstupu do sklepního bytu, policejní páska se objevila i v lese. Ještě v pátek 27. října ráno byl Sokolovák R. Ř. v databázi pohřešovaných osob. Z ní byl během pátečního dopoledne už ale vymazán. Znamená to tedy, že informace už nejsou aktuální a pátrání po něm bylo ukončeno. Policejní mluvčí Jakub Kopřiva nechtěl pohřešování ale komentovat. „Bližší informace k vydanému prohlášení na twitteru poskytneme během následujících dnů,“ uvedl pouze. Jak se redakci Deníku podařilo zjistit, policisté se v případě pátrání po pohřešovaném nejdříve soustředili na Ašsko. Během čtvrtka ale najeli kriminalisté do Moskevské ulice v Karlových Varech. „Byl jich tu plný dům. Ptali se nás na dva muže, ukazovali nám jejich fotografie. Ano, to je ten muž, kterého mi policisté ukazovali na fotce,“ reagovala žena, která bydlí v inkriminovaném domě, poté, co jí redaktoři ukázali fotografii pohřešovaného mladého muže ze Sokolovska. „Ten tu ale nebydlel. V tom bytě, který policisté zapáskovali, bydlí takový menší, zavalitější pán. Toho druhého jsem tu nikdy neviděla. Ten muž, který tady bydlí, je mladší, bezproblémový člověk. To jsou věci. Bydlíme tu takových let a teď taková hrůza,“ dodala žena.