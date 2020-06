Vadí jim například povinné nošení obleku na zápasy, ale i fakt, že jim za koronavirovou pauzu nebyla vrácena poměrná část z příspěvků. Rodiče se bojí stěžovat si otevřeně, protože pak by mělo jejich dítě údajně v klubu problémy.

„Je toho hodně, ale klubu si stěžovat nemůžeme. Americký trenér nám například přikázal, že na turnaje musí mít kluci kravatu, nesmí vejít do šatny v džínách, ale maximálně v plátěných kalhotách. To zavedl ten drahý americký trenér,“ tvrdí jeden z rodičů, který se na redakci obrátil. Vadí mu také, že už nesmějí za svými dětmi při odjezdu na turnaj do šatny. „Přitom je běžné, že tam rodiče i klukům pomáhají,“ nechápe.

Zaráží se také nad tím, že kvůli pandemii nebyla vrácena část příspěvků. Některé organizace to přitom dělaly. „A to už jsme museli zaplatit i nové,“ dodává rodič.

Manažer mládežnického úseku Bronislav Píša přiznává, že nošení obleku je karlovarskou raritou. „Inspirovali jsme se v zahraničí. Trenér chce dát turnajům důstojnost, v USA jsou utkání vždy velkým svátkem. Navíc se jedná jen o oblek na domácí utkání,“ vysvětluje. Podle něho rodiče nemají v šatnách co dělat, a proto tam nesmějí. „A že máme amerického trenéra? Máme dva, a jsme za to rádi,“ říká.

Podle Píši koronavirus mládežnický hokej příliš nezasáhl, protože v tu dobu už končila sezona. „Proto jsme nevraceli příspěvky. Ty jsou na celoroční činnost klubu, je to roční příspěvek, z něhož bychom horko těžko vypočítávali jeho poměrnou část za vzniklou pauzu. Část tréninků se taky navíc přesouvala, takže některé realizovány byly,“ vysvětluje.

Vadí mu, že rodiče neřeší své připomínky s klubem. „Asi mají strach, že by to mělo dopad na jejich dítě. Ty obavy jsou ale neopodstatněné,“ dodává.