Rodiče se bouří kvůli přeložení kuchařky

Až na jednání zastupitelstva se dostala záležitost s převelením kuchařky z Mateřské školy v Tašovicích do jiné, a to do mateřinky ve Východní ulici v Karlových Varech.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč