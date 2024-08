Ministerstvo zdravotnictví sice chystá novou vyhlášku, ta ale podle pedagogů ani zoufalých rodičů problém nevyřeší. Redaktoři Deníku sami proto iniciují změny, které by mohly omezit dostupnost těchto tabákových výrobků. Redakce Deníku tak oslovila za Karlovarský kraj dva poslance, a to Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO) a Jana Bureše, zda by v tom nemohli být nápomocni.

„Jsem matka třináctileté dcery. Dost často doma hovořila o tom, jak její vrstevníci a dokonce i ti mladší vapují ve škole, jak s tím chodí na školní záchody a že se o tom všeobecně ví. Problém je v tom, že vaporizéry nezanechávají takový odér jako klasické cigarety. Line se z nich například ovocná vůně, kterou vlastně můžete přisuzovat třeba i deodorantu. My naivní dospěláci tak nic nezjistíme. Dlouho jsem žila při tom, že má dcera taková není, to jsem se ale spletla,“ vypráví jedna maminka z Karlových Varů. „Jenomže pak jsem u ní v posteli našla něco, co vypadalo jako řasenka. Nejdříve jsem nechápala, že je to vaporizér, pak mi to došlo. S dcerou jsme si s manželem podle mě rozumně promluvili, stejně to ale nezabralo. V pokoji byla neustále ta ovocná vůně. Nastoupila jsem do role detektiva, ztratila jsem v dceři důvěru, a začala jí prohledávat věci. To víte, že jsem postupně objevila tady něco a tady také něco. Požádala jsem ji, aby mi ukázala fotky v telefonu, protože ctím její soukromí v mobilu a nechodím na něj bez jejího vědomí. Zírala jsem, jak se na sociálních sítích chlubí, jak vapuje. Doufám, že nyní už to nedělá. Jak jí mám ale věřit, když vím, že pokud půjde ven, tak její vrstevníci budou vesele vapovat dál?“ pokračuje zoufalá maminka.

Když se dcery ptala, kde jim vaporizéry prodávají, odpověď byla, že vietnamské tržnice. „Dost často padlo jméno Dráha. Tak se říká večerce v Dolních Drahovicích,“ líčí.

O této večerce psal Deník v polovině letošního února právě v souvislosti s prodejem vaporizérů. Je to pojem nejen pro místní děti, ale i učitele ze základních škol. I ti už totiž vědí, kde jejich žáci vaporizéry kupují. Vietnamští prodejci se tehdy dušovali, že občanské průkazy v takových případech vyžadují. „Děti nechodí do klasických trafik, ale jdou k těmto prodejcům, kterým je to jedno,“ dodává maminka.

Redaktoři Deníku tak oslovili dva zmíněně poslance, zda by se nemohl legislativně prodej vaporizérů omezit například na základě získání určitého oprávnění. „Zjistím, jaké jsou možnosti, a dám vědět. S vaším návrhem souhlasím,“ odpověděla redakci Mračková Vildumetzová. Poslanec Bureš na základě podnětu redakce už oslovil předsedkyni zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Zdenku Němečkovou Crkvenjaš.

Mezitím ovšem ministerstvo zdravotnictví začalo připravovat vyhlášku, která se touto problematikou zabývá. „V současné chvíli byla na základě žádostí Výborů pro zdravotnictví Senátu a Parlamentu ČR připravena novelizace vyhlášky, neboť v posledních letech došlo k enormnímu nárůstu užívání nikotinových výrobků mezi mladými lidmi a zejména dětmi. Oba výbory požadovaly úpravu vyhlášky tak, aby výrobky nebyly pro tyto skupiny osob lákavé,“ říká mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Daná vyhláška podle něho stanoví požadavky na vzhled, vlastnosti a jakost výrobků. „Tyto požadavky jsou takové, aby byla snížena atraktivita výrobků pro děti a mladistvé. Vyhláška by měla začít platit co nejdříve, avšak samozřejmě s ohledem na délku legislativního procesu. Vyhláška zároveň stanoví dostatečně dlouhé přechodné období, aby se průmysl mohl na změny připravit. Vyhláška momentálně prochází vnitřním připomínkovým řízením. Průmysl bude mít možnost se k ní vyjádřit v rámci vnějšího připomínkového řízení,“ doplňuje mluvčí.

Z výše uvedeného vyplývá, že vyhláška má vlastně řešit jen změnu designu, aby vaporizéry děti tolik nelákaly. „Pokud se změní jen obal, tak to tento velký problém nevyřeší. Nicméně chápu to alespoň jako nějaký pozitivní krok. Tohle všechno je s ohledem na to, že se věková hranice uživatelů návykových látek neustále snižuje, stejně ale pokrytectví,“ komentuje situaci Radka Hodačová, ředitelka Základní školy Konečná v Karlových Varech. I zdejší žáci totiž zkušenosti s vapováním mají. „Samozřejmě, že máme dozory u toalet, ale naše možnosti jsou velmi omezené. Já jako žena nemůžu jít třeba na chlapecký záchod a obráceně. Navíc dokázat, že nám žáci vapují na toaletách, je hrozně těžké,“ konstatuje ředitelka základní školy.

Velmi by uvítala, kdyby škola mohla mít více pravomocí. „A více pravomocí by měla mít v takových případech i policie, která by mohla více kontrolovat a postihovat prodejce těchto výrobků, kteří je prodávají dětem. Celá společnost by měla více chránit děti, aby si je napřímo nemohly koupit. Co si ale budeme povídat. Jsou v tom velké peníze, vždyť je to velký byznys,“ uzavírá ředitelka Hodačová.