Letošní vánoční prázdniny byly jedny z těch nejkratších. Přesto byl ale začátek lednové výuky oficiálně nastaven až na úterý 3. ledna, a to platilo i pro zájmové kroužky. Ne všichni rodiče z Karlových Varů o tom ovšem věděli. Karlovarští strážníci tak v pondělí 2. ledna museli řešit hned dva případy, kdy rodiče zapomněli, že jsou ještě prázdniny a svá dítka poslali do kolektivů. Dokonce došlo i na slzy.

"V pondělí v osm hodin ráno přišel na služebnu městské policie žák šesté třídy i se svým kamarádem, kterého do školy dovezl dědeček. Jenomže ta byla v tento den ještě zavřená a on nevěděl, jak se dostane domů," informovala mluvčí městské policie Nikola Záhorová a pokračovala: "Strážníci situaci velmi rychle vyřešili, hocha dovezli do místa bydliště a předali babičce."

Na další dítě, které poslala matka do kolektivu i v době prázdnin, narazili strážníci v pondělí odpoledne vlastně náhodou. Stalo se tak při obchůzce čtvrtí Tuhnice, kde našli plačící holčičku. "Po třetí hodině odpoledne našli strážníci šestiletou uplakanou dívenku v parku v Tuhnicích. Maminka ji přivezla na lekci tance, jenže i ta byla z důvodu vánočních prázdnin zrušena. Maminka ji vysadila a odjela pryč. Hlídce se za pomoci obsluhy místního fitness centra podařilo nalézt kontakt na matku, která si pro dceru následně přijela," doplnila mluvčí městské policie.

Oba případy byly skutečně výjimkou, jak potvrdili ředitelé základních škol Poštovní a Krušnohorská. "Naši rodiče jsou vzorní. Žádné děti se nám tu v pondělí nehromadily. Může za to i dobrý elektronický systém, díky němuž rodiče ví, kdy škola začíná," komentoval ředitel školy Poštovní Karel Fiala. "Ani k nám žádné děti v pondělí do školy nepřišly. Je ale pravda, že někteří rodiče se raději o začátku výuky ubezpečovali i tím, že psali o prázdninách učitelům," připustil ředitel školy Krušnohorská Josef Šrámek.