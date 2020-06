Rolava bude mít už brzy nové bistro

Ještě do začátku letních prázdnin by mělo být otevřeno zbrusu nové bistro na karlovarském koupališti Rolava. To nahradí dosavadní klasický bufet.

Volnočasový areál Rolava už nyní nabízí mnoho zábavy a sportovního vyžití. V budoucnu tu toho má být mnohem více. | Foto: Deník / Redakce