Policisté, vojáci, záchranáři, strážníci a mnoho dalších organizací a institucí umožnilo nahlédnout veřejnosti do své činnosti.

Den záchranářů na Rolavě. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Davy Karlovaráků zamířily v sobotu opět na koupaliště Rolava, kde se konala tradiční akce Den záchranářů. Na ní se opět prezentovaly nejen jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje, ale mnoho dalších institucí a organizací. Den záchranářů na Rolavě je tradičně atraktivní především pro rodiny s dětmi, které si mohou ve volnočasovém areálu vyzkoušet různé techniky, vzít si do ruky zbraň, hasičskou hadici, naučí se jak pomoci zraněnému či tonoucímu, vyzkouší se obranné taktiky a vyslechnou si mnoho zajímavých informací.

Každoročně například míří v červnu na Rolavu vojáci ze Strakonic. Ti zde nechyběli ani letos. „Není to speciální dalekohled, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to protiletadlový raketový komplet, jehož výrobcem je švédský Saab,“ vysvětloval Filip Šimíček z protiletadlové obrany ze Strakonic.

Se svým teprve dvouletým svěřencem Rexem dorazil v sobotu na volnočasový areál i psovod Martin Šiška. „Rex je belgický ovčák a do žádné akce zatím nasazen nebyl. Teprve se zacvičuje a na podzim ho čeká je velká zkouška. Pokud ji splní, bude to policejní pes vycvičený na hledání drog. Za nález je motivovaný odměnou, buď dostane míček na hraní a nebo pamlsek,“ prozradil Šiška, který jako psovod slouží u policie už řadu let. „Za tu dobu jsem měl čtyři psy. Všechny si nechávám, jeden z nich je už důchodce,“ dodal policejní psovod.

Akce se jako každý rok účastnili i celníci Karlovarského kraje. „Máme tu bohužel i vystavené exempláře, které jsme zajistili v rámci CITES (oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – poznámka redakce). Jde o skutečná pašovaná zvířata, která ale přepravu nepřežila. Vedle toho zde prezentujeme i zboží, které jsme zadrželi kvůli porušení právní ochrany vlastníků, jde tedy o padělky,“ uzavřela Lenka Havelková, mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj, který s sebou na Rolavu letos vzal i zbraně, jež celníci vlastní.