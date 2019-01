Karlovy Vary - Ve městě musí lidé počítat o víkendu s řadou uzavírek. Ulice budou patřit závodníkům

City Triathlon 2012 | Foto: Deník/Daniel Seifert

A je tady další významná sportovní akce, která zásadně ovlivní „zajetý" život obyvatel Karlových Varů. A nejen jich. Že se o víkendu uskuteční v lázeňském městě triatlonový svátek, pocítí i kachny obývající rekreační areál Rolava. Právě tyto opeřence čeká kvůli závodníkům nedobrovolné stěhování k jiným vodním plochám. Rolava musí prostě zazářit čistotou. Lidé pak musí „skousnout" uzavírky některých ulic, kudy triatleti poběží nebo pojedou na kolech. Organizátoři ale slibují, že všechna omezení budou jen na nezbytně nutnou dobu.

V případě Rolavy jde především o čistotu vody. Proto budou uklizeny nejen břehy nádrže, kde budou závodníci plavat, ale i samotná voda. „Udělali jsme veškerá preventivní opatření, aby byla voda čistá. Už tři týdny se nádrž proplachuje a podle kontrolních rozborů je všechno v pořádku. Pokud jde o kachny, budou šetrně odchyceny a přemístěny k jiným vodním plochám," uvedl René Weis ze společnosti KV City Centrum, jež Rolavu spravuje.

Pokud jde o omezení a uzavírky, in-line bruslaři si musí návštěvu Rolavy o víkendu odpustit. V sobotu bude rovněž uzavřená Mlýnská ulice a cyklostezka podél řeky Rolavy. Další omezení provozu či úplné uzavírky se dotknou po většinu víkendu v různých časech jak okrajových částí města, tak jeho centra. Například kvůli nedělnímu supersprintu to budou hlavně ulice kolem sídliště Čankovská. V sobotu i v neděli to budou ve vymezených časech mimo jiné ulice Vřídelní, Zámecký Vrch, třída T. G. Masaryka nebo Jánský most. Veškeré podrobnosti o uzavírkách jsou na webových stránkách magistrátu města.