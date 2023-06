Městská část Karlových Varů Rosnice byla od nepaměti domovem lidí, kteří se živili chovem koní. Dokládají to mnohé historické prameny. Jenomže značná část Rosnic je v územním plánu začleněna do rozvojových ploch, kde se počítá s výstavbou rodinných domů a s koňmi už tak ne. Nejde o nijak vzdálenou budoucnost, protože developeři už začali v Rosnicích stavět. Jde především o společnost Trendy Stav Development, kterou vlastní Karlovarák Tomáš Vrána a Václav Růžička z Nejdku. Někteří obyvatelé Rosnic upozorňují, že některé pozemky tam koupil Vrána i jako soukromá osoba pro výstavbu domů pro své příbuzné. Prodej stavebních parcel začal už před několika lety a majitelé stájí, kteří tam hospodaří na městských pozemcích v rámci jejich výpůjčky, musí developerským plánům a zájmům města ustoupit. To jim velmi komplikuje jejich podnikatelskou činnost i život, který koním zasvětili.

Jak reaguje současný náměstek primátorky pro majetek Miroslav Vaněk (Karlovaráci), město v tomto případě nikoho nezvýhodňuje. „Při podeji se postupuje standardní procedurou. V případě společnosti, která zde kupovala pozemek v roce 2021, rada města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku, prodejní cena byla stanovena znaleckým posudkem, ze kterého vzešla cena v místě a čase obvyklá. Pak se záměr zveřejnil na úřední desce v termínu od 22.12.2020 do 8.1.2021 a v té době projevil zájem o koupi pouze jeden uchazeč, a to společnost Trendy Stav Development. V případě, že by zájemců bylo více, byl by prodej realizován formou licitace. To se v tomto případě nestalo, pozemek byl tedy prodán jedinému zájemci,“ vysvětluje náměstek Vaněk s tím, že se jednalo o pozemky dle územního plánu z kategorie plochy smíšené obytné – venkovské, tedy vhodné pro zástavbu rodinnými domy.

Podle něho jsou městské pozemky v lokalitě městské čtvrti Rosnice v současné době v užívání na základě smlouvy o pachtu nebo výpůjčce. „Pokud by jejich uživatelé měli zájem pozemky od města odkoupit, město by postupovalo standardní cestou. Jak by vedení města rozhodlo, ovšem nemohu předjímat,“ konstatuje náměstek pro majetek a pokračuje: „Rosnice jsou jednou z rozvojových částí města, kde podporujeme výstavbu rodinných domů. Připravujeme i další lokality v jiných karlovarských čtvrtích, neboť máme zájem na tom, aby se Karlovy Vary stále nevylidňovaly, aby naši obyvatelé investovali do svého bydlení v katastru města. Ve spolupráci s urbanisty připravíme několik dalších lokalit, kde bude možná výstavba rodinných domů, ať už jednotlivci nebo v rámci developerských projektů."

Jak Vaněk upřesňuje, katastr čtvrti Rosnice disponuje kapacitou pro výstavbu řádově desítek rodinných domů. V rámci aktuální výstavby zde může být vybudováno zhruba dvacet rodinných domů.

„Také už jsem slyšel kritiku, že v Rosnicích skupuji pozemky. Jeden pozemek tu koupil Trendy Stav Develompent a jeden další jsem koupil pro výstavbu domu rodičů. Jsme zkrátka firma, která staví. Ano, a je pravda, že máme v plánu zde stavět další rodinné domy. Co se týče místních, kterých se stavba nějak dotýká, každému jsme vyšli vstříc, s každým se chceme domluvit. Pozemky rozhodně neskupujeme spekulativně kvůli obchvatu, který by tu jednou mohl vést,“ reaguje podnikatel Vrána.

Rada města přitom minulý týden řešila inženýrské sítě a výstavbu retenční nádrže, kterou má zajistit právě Trendy Stav Development. „Tato firma zde připravuje developerský projekt na výstavbu 14 rodinných domů. Pozemky koupila od města asi před pěti lety,“ konstatuje náměstek Vaněk.

Server Památky a příroda Karlovarska píše o koních v Rosnicích toto:

„Původně zemědělská osada Rosnice patří k aglomeraci sídlišť, založených v kruhovém rozložení kolem kmenového hradiště v Sedleci. Původní obyvatelé byli především pastevci a zemědělci. Slavnou tradicí v Rosnici byl chov koní a živnost kočích a fiakristů. Počet koňských kočárů se v obci počítal na desítky, další povozy sloužily ke svážení uhlí z okolních šachet a dovozu dříví a zboží do nedalekých lázní. Počátky koňské dopravy zaznamenaly kroniky v 70. letech 19. století. Drožky a fiakry, označené názvy hotelů nebo jmény majitelů kočárů, postávaly před nádražím Buštěhradské dráhy, odkud vozily návštěvníky lázní do centra. Až do roku 1878 jezdily fiakry nebo nákladní vozy tažené osly. Později začala převládat koňská spřežení.“