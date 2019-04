Město doplatilo na to, že byty prodávalo místním za výhodné ceny. Řada z nich se jich ale obratem podstatně dráž zbavila.

Byty pak skoupili spekulanti, především cizinci, kteří takzvaně obchodují s chudobou. „V některých bytech účtují jejich soukromí majitelé až 12.500 korun nájemné. Sociálně slabí se tu zdrží pár měsíců, nadělají dluhy a nepořádek a pak zase zmizí. Takhle to tu jde pořád dokola. Tomu chceme zamezit,“ říká starosta Rotavy Michal Červenka. Zastupitelé naposledy odsouhlasili odkoupení dvanácti bytů a jednoho bytu v exekuci. Osm z nich je podle Červenky v nejproblémovějších panelových domech v bloku 6, 7 a 13. „Chceme mít jednoduše pod kontrolou, kdo bude byty užívat, neboť to bude právě město, kdo rozhodne o nových nájemnících. Jde o dlouhodobý proces a strategii navrácení pořádku do našich ulic a vchodů, neboť Rotava tehdy rozprodala stovky bytů a nastalý problém nebyl dostatečně řešen,“ poukázal.

Jen pro letošek vyčlenila radnice na odkoupení bytů 2,5 milionu korun.

„Jedná se o největší navýšení bytového fondu města od dob jeho privatizace, kdy došlo ke ztrátě kontroly nad tím, kdo s námi bude bydlet. Během několika let jsme se dostali do situace, kdy starousedlíci z paneláků, jež nejsou v našem vlastnictví, chodí prosit na úřad o pomoc a část ´nových spoluobčanů´ nám na druhou stranu vyhrožuje, když jim kvůli dluhům a špatným referencím odmítneme přidělit městský byt. Už v roce 2012 chtělo vedení města vykupovat byty a vyhlásilo dluhové prázdniny, bohužel výsledek se nedostavil,“ poukázal na situaci starosta. „Chceme navíc pomoci lidem ve společném vlastnictví jednotek také převzít zpět kontrolu nad panelovými domy a nastavit si takové podmínky, kdy se zahraničním vlastníkům nevyplatí nadále využívat byty ke svým ziskům.“

Rotava podle Červenky oslovuje insolvenční správce, kteří spravují majetek zadlužených vlastníků bytů. „Snažíme se tím předejít prodeji takzvaně na kšeft. Razantně postupujeme i v případě některých neziskových organizací, kvůli kterým přicházejí do našeho města lidé, které z jejich měst vystěhují kvůli problémům. Oni vzhledem ke své situaci nemají na více než jeden nájem v bytech překupníků a migrují v našem městě z bytu do bytu,“ pokračoval.

Neustálý přísun sociálně slabých rodin v posledních letech enormně zatěžuje i rozpočet města. Vysoké jsou dluhy za neplacení poplatku za odpad, během tří let činí 1,4 milionu korun, přes 900 tisíc jsou dluhy za nájemné. „Naší strategií je tedy v maximální možné míře vykupovat byty a důrazně nastartovat vymáhání dluhů,“ konstatoval.

Vedení města si navíc nechalo zpracovat evidenční stav přestupků za rok 2017, kdy bylo promlčeno hned 140 případů. „Docházelo tedy k tomu, že přestupci nebyli trestáni! Věc jsme začali okamžitě řešit ve spolupráci s advokátní kanceláří, aby se tak již podobné přehlížení porušování pořádku neopakovalo,“ uvádí starosta Červenka.

Kromě dvanácti bytů má radnice rozpracovaný aktuálně odkup dalších pěti. Obyvatelé Rotavy, kteří tu žijí už dlouhá léta, věří, že postupem let se z Rotavy zase stane místo, kde chtějí lidé žít.

„V Rotavě bydlím už dvacet let a doplácíme na přísun sociálně slabých, často nepřizpůsobivých rodin. Na denním pořádku tu jsou černé skládky, narušování veřejného pořádku, a to už nemluvím o sousedském soužití. Lidé prostě mají někdy i strach,“ říká jeden z obyvatel Rotavy. Jméno si zveřejnit nepřál. „Bydlím v jednom z problémových panelových domů a přijďte si to někdy večer poslechnout, co se tu děje. Spát se tu někdy dá jen těžko. Věřím, že Rotavě se podaří nějaký restart, ať to trvá třeba roky, ale naše město by bylo bez těchto lidí zase perfektní,“ dodal.