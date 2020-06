Zatímco před čtyřmi lety už byla volební kampaň do krajských voleb v plném proudua kandidáti stran a hnutí měli plná ústa slibů, návrhů a projektů na rozvoj regionu, letos jim roušku nasadil koronavirus. A ten si stále uzurpuje právo posledního slova. Jenomže čas letí, vždyť volby do krajských zastupitelstev se letos konají 2. a 3. října, takže volební kampaň právě zahajuje.

ANO S NOVÝM LÍDREM

Krajský volební boj před čtyřmi lety vyhrálo hnutí ANO, které získalo třináct mandátů z pětačtyřicetičlenného krajského zastupitelstva a vytvořilo koalici s ODS (čtyři mandáty), Piráty (tři mandáty), Hnutí za nezávislý rozvoj obcí a měst (tři mandáty) a SPO (jeden mandát). Hejtmankou byla zvolena Jana Mračková Vildumetzová (ANO), kterou letos v lednu kvůli jejím rodinným povinnostem nahradil ve funkci Petr Kubis z téhož hnutí. Hnutí ANO bude chtít znovu zopakovat svůj volební úspěch a velmi pravděpodobně nasadí jako jedničku Petra Kubise. „Je navržený krajským sněmem hnutí ANO jako lídr kandidátky, čeká se na schválení krajských kandidátek celostátním předsednictvem hnutí. Na kampaň se nyní připravujeme,“ uvedla volební manažerka Gabriela Dostálová.

PIRÁTI S MIXEM

Pirátská strana plánuje zahájení kampaně na poslední červnový týden. Jednotlivé kraje pak své kandidáty a programy představí v návaznosti na ni. Piráti jako tradičně počítají s mixem venkovní, online a kontaktní kampaně. „I když nám situace pravděpodobně neumožní tak široké zapojení do venkovních akcí, jak bychom si sami přáli, lidé nás určitě budou moci potkat na nejrůznějších místech kraje. Určitě dorazí i předseda Pirátů Ivan Bartoš a nějaké to překvapení navíc ještě v rukávu mít budeme,“ uvedl Jindřich Čermák. Za kampaň chtějí Piráti v kraji utratit 900 tisíc korun. „Finance jsou čerpány z rozpočtu krajských Pirátů a členové si nemusí místa na kandidátce kupovat. Museli jsme pochopitelně odložit původně plánované jarní akce a s obavami vyhlížíme možné zhoršení situace. Získali jsme alespoň více času na pilování programu,“ doplnil Jindřich Čermák.

ODS S KDU-ČSL

Kampaň na krajské volby chce ODS zahájit co nejdříve. Letos se spojila s KDU-ČSL. Podporu mají i ve Straně soukromníků České republiky. Lídrem ODS se stal krajský radní Karel Jakobec, jedničkou KDU-ČSL je krajská zastupitelka Oľga Haláková. „Kampaň bude podobná jako v minulosti. Počítáme s venkovní propagací, s objížděním částí našeho regionu a aktivní účastí našich kandidátů,“ uvedl předseda regionálního sdružení ODS Jiří Vaněček. Investovanou sumu odhadl za oba partnery do milionu korun.

MÍSTNÍ MÍSTNÍM

Lídrem koaličního Místního hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí je krajský zastupitel a starosta Chodova Patrik Pizinger. Podle něj budou mít Místní pouze skromnou kampaň, neboť lidé práci starosteka starostů z hnutí dobře znají. „ Myslím, že obyvatelév reálu vědí, co za ty čtyři roky děláme. Budeme voliče oslovovat a připomínat se jim už i proto, aby našli naši kandidátku,“ uvedl. Do kampaně investují Místní, což je jejich nový název, podle jeho odhadů přibližně 350 až 400 tisíc korun.

BĚH PRO BUDOUCNOST

Na zahájení krajské kampaně nyní intenzivně pracuje také koalice složená ze Starostů a nezávislých (STAN), kteří jdou do voleb společně s Karlovarskou občanskou alternativou (KOA), Volbou pro město Cheb (VPM Cheb) a TOP 09. Na prvním místě kandidátky figuruje bývalý primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA). STAN jde do krajských voleb společně s dalšími liberálními uskupeními, která mají podobný pohled na řadu věcí, včetně správy kraje. „Rádi bychom se prezentovali s návrhy řešení řady problematických oblastí, jakými jsou restart místní ekonomiky, strategický pohled do doby vyuhlení, neutěšená finanční situace krajského zdravotnictví, spravedlivé financování sociálních služeb a další oblasti. Začneme Během pro budoucnost, kde využiji svou zálibu v dálkových bězích a v červenci a srpnu proběhnu doslova celý kraj. Během 16 etap absolvuji asi 430 kilometrů a chci se zastavit ve všech větších sídlech regionu, navštívit atraktivní i problematická místa kraje – po celé trase se setkávat s lidmi a vnímat jejich potřeby, představy i trápení,“ uvedl Petr Kulhánek. Mohou se ke mně přidávat i další lidé a společně poběžíme pro budoucnost Karlovarského kraje,“ nastínil Petr Kulhánek.

SÁZKA NA KONTAKT

Sociální demokraté zkusí znovu obhájit osm mandátů. Jejich lídrem je Michal Červenka, starosta Rotavy. „Kampaň budeme cílit na osobní kontakt s lidmi, počítáme s billboardy či s letáky i sociálními sítěmi,“ popsal krajský předseda ČSSD Tomáš Svoboda. Na kampaň vynaloží sociální demokraté asi 600 tisíc.

PRŮBĚŽNÝ NÁSTUP

Schválenou kandidátku už má od února KSČM, povede ji krajská zastupitelka Eva Valjentová. „Informace či články už se objevují, bereme to jako průběžný nástup volební kampaně. S nejintenzivnější fází počítáme v září,“ uvedl krajský předseda KSČM Josef Murčo. Náklady na kampaň odhadl v kraji na zhruba 400 tisíc korun.

TĚŽKÝ KALIBR

Opravdu těžký kalibr jako jedničku nasadila do krajských voleb Koalice Volba pro Karlovarský kraj a Karlovaráci. Lídrem je totiž respektovaný a uznávaný lékař Josef März. Volba pro Karlovarský kraj v posledních volbách získala pouhá tři procenta, a zůstala tak mimo krajské zastupitelstvo.

KANDIDUJÍ I DALŠÍ

Do krajských voleb kandiduje také Trikolóra, Řád národa, Demokratická strana zelených-za práva zvířat a SNK1.