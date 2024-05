Zastupitel za ODS Ladislav Martínek se má vrátit do vedení městské policie. Radní odvolali šéfa Domu kultury, protože mají obavy o zásadní dotace.

Další rozbroje v Ostrově. Nové opozici vadí změny u strážníků i v Domě kultury | Video: Kopecká Jana

Ani ne měsíc poté, co bylo v Ostrově zvoleno nové vedení města, se bude konat první mimořádné zastupitelstvo. To svolává nová opozice, která ještě před pár týdny tvořila vládní koalici. Důvodem jsou aktuální personální změny ve strategických městských organizacích, což komentuje současná opozice jako zřizování politických trafik. To ovšem nové vedení Ostrova odmítá.

Dva dny po jmenování nového ostrovského starosty, kterým se 24. dubna stal Lukáš Lerch (ODS, do podzimu 2022 ředitel Domu kultury – poznámka redakce), nová rada odvolala ředitele Domy kultury (DK) Karla Tetura, protože se obává, že by město pod jeho vedením ohrozilo dotaci na kompletní rekonstrukci DK. „Pan Tetur byl odvolán bez předložení objektivních důvodů. Rada města také připravuje nestandardní způsob výměny současného velitele městské policie Radka Sklenáře za koaličního zastupitele Ladislava Martínka (ODS). Aktuální postup vedení města vede k obsazování důležitých strategických míst v městských organizacích koaličními zastupiteli. Skutečnosti naznačují, že cílem nového vedení města je obsadit strategická místa dle stranické příslušnosti a osobních sympatií. Z toho vyplývá, že jde o zřizování politických trafik,“ říká v otevřeném dopisu stávající ostrovská opozice.

Ta požaduje, aby všechny personální změny v městských organizacích byly podloženy výběrovými řízeními a aby byly do výběrových komisí delegováni příslušní zaměstnanci i opozice. Podle opozičních zastupitelů je prý navíc veřejným tajemstvím, že jako nový ředitel DK má nastoupit Lukáš Pánek, který má být příznivcem koaličního hnutí Ostrov, můj domov (OMD).

Starosta Lerch i první místostarosta Jiří Netrh (OMD) odmítají, že by personální změny souvisely s politickými trafikami. „Celkové náklady na rekonstrukci Domu kultury jsou odhadovány na 82 milionů. V době, kdy jsem byl ještě ředitelem Domu kultury, se nám podařilo na tuto akci získat dotaci od Národního plánu obnovy ve výši 42 milionů korun. Aby byly podmínky přidělení dotace splněny, musí být rekonstrukce hotová do září 2025. Situace je taková, že na tuto akci není nic připraveno, přitom právě pan Tetur za to ručil. Nám nyní hrozí, že o tu dotaci přijdeme. Pokud to nestihneme, je tu i riziko národní ostudy a hrozba ohrožení dalších dotací v budoucnu. Proto jsme se rozhodli, že s okamžitou platností odvoláme pana Tetura z funkce ředitele,“ vysvětluje starosta Lerch s tím, že rekonstrukce se oddaluje a zahájení se posunulo až na letošní podzim. „Jedenáct měsíců na takovou akci je smrtelný termín,“ konstatuje ostrovský starosta.

Zdroj: Kopecká Jana

Podle něho nástupce Tetura vzejde z regulérního výběrového řízení, které končí 17. května. „U volby pana Tetura byla přítomná jen rada města, a to nevyšel jako ten nejlepší kandidát, přesto ho vybrala. Tentokrát bude nového ředitele vybírat odborná komise,“ doplňuje místostarosta Netrh.

Co se týče městské policie, tam šlo už na podzim 2022 skutečně o politiku. Nově zvolený zastupitel za ODS Martínek, který byl v té době velitelem ostrovské městské policie, totiž skutečně rezignoval na tento post z politických důvodů, protože se obával, že by ho nové vedení města odvolalo právě kvůli jeho stranické příslušnosti. Ze stejných důvodů odešel i Lerch z DK. „S panem Sklenářem i s panem Martínkem jsme měli toto pondělí společné jednání. Oba dva s personálními změnami počítají a je mezi nimi na tom shoda,“ poznamenává místostarosta Tomáš Kothera (zvolen za ANO). „Pan Martínek se vlastně vrací do pozice, kterou zastával před volbami. V té době byl pan Sklenář jeho zástupcem,“ říká Netrh. Martínek společně se Sklenářem tvořili podle vedení města osvědčený tandem, který byl městské policii ku prospěchu. „Ano, je to tak, dohodli jsme se na změně a že bych měl být zástupcem. Takto jsme společně fungovali dlouhá léta,“ potvrzuje sám nynější šéf strážníků Sklenář.

Mimořádné zastupitelstvo, kde se budou řešit právě tyto okolnosti, by se v Ostrově mělo konat zřejmě 20. května.